Como um baterista sem braço fez um dos maiores álbuns de rock dos anos 80

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Há quase 40 anos, na noite de Réveillon de 1984 para 1985, o britânico Rick Allen, à época um dos mais talentosos bateristas de rock do mundo, sofreu um grave acidente de carro que decepou seu braço esquerdo. O que poderia ser o fim de sua carreira musical – e também da banda Def Leppard, na realidade significou um recomeço e uma bela história de superação.

Allen retornava de um passeio ao reservatório Ladybower, na Inglaterra, quando seu carro foi ultrapassado por outro. Acompanhado da namorada na época, o músico, de apenas 21 anos, entrou em uma disputa de velocidade com o carro ao lado, mas acabou perdendo o controle do carro em uma curva. Após capotar várias vezes, o cinto de segurança, que estava mal colocado, prendeu seu braço, enquanto o corpo foi arremessado para fora do veículo. A namorada ficou presa no banco e felizmente não sofreu ferimentos graves.

Cerca de 30 dias depois, em 29 de janeiro de 1985, o músico deixava o hospital e, para a surpresa dos fãs e da banda, retornaria à banda. A saída foi desenvolver uma bateria montada de maneira que ele pudesse tocar sem um braço, com um kit de bateria eletrônico para substituir o membro faltante.

O esforço deu resultado e em 1987 eles lançaram Hysteria, com os principais hits do grupo, como Pour Some Sugar On Me, Armageddon It, Animal, Women e Loves Bites. Em 1991, no entanto, outra tragédia abalaria o grupo: a morte de Steve Clark por problemas com alcoolismo. Mas o Def Leppard resistiu e lançou outros sete álbuns até 2015.

A banda ganhou bastante notoriedade no Brasil e já se apresentou por aqui inúmeras vezes, inclusive no festival Rock in Rio, em 2017. O grupo estava agendado para se apresentar na primeira edição, em 1985, mas cancelou justamente por causa do acidente com o Allen. A última visita do grupo ao país ocorreu em 2023, em um show no Allianz Parque.

Publicidade