Como os Rolling Stones fizeram seu 1º show há 60 anos – quase por acaso

O primeiro show dos Rolling Stones aconteceu quase por acaso, há 60 anos, no tradicional Marquee Club, na Oxford Street, em Londres. Alguns dias antes daquela quinta-feira, 12 de julho de 1962, o guitarrista Alexis Korner, da Blues Incorporated, foi convidado a participar do programa de rádio Jazz Club, na BBC Radio. O problema é que sua banda se apresentava todas as quintas no Marquee e o dono do lugar, Harold Pendleton, não gostou nada de saber que perderia uma de suas atrações naquele dia.

Para resolver o problema, Korner pediu ajuda para uns jovens músicos que viviam por ali em busca de oportunidades. Quem deveria preencher a vaga eram ninguém menos que Mick Jagger, Brian Jones, Keith Richards, Ian Stewart e Dick Taylor. Na bateria, ninguém sabe precisar quem realmente se apresentou, se foi Tony Chapman ou Mick Avory. Charlie Watts só entraria oficialmente para a banda alguns meses depois. O fato é que essa foi a primeira apresentação sob o nome Rolling Stones. Na época, a revista Jazz News publicou a primeira entrevista de Jagger, em que ele expressou uma preocupação peculiar: “Só espero que eles não pensem que somos um banda de rock and roll.”

Há dez anos, quando o show completou 50 anos, Mick Jagger deu uma entrevista à revista americana Rolling Stone relembrando a efeméride. “Ainda é o mesmo nome, mas apenas Keith e eu continuamos na banda. Tentei descobrir quando o foi o primeiro show de Charlie, e nenhum de nós realmente se lembra, ninguém sabe”, contou.

Para fazer aquele show, os Stones pegaram dinheiro emprestado com o pai de Jagger para alugar equipamentos. Em sua biografia, Vida, Keith Richards se lembrou de ter tocado clássicos do blues, como Dust My Broom, Confessin’ The Blues e Got My Mojo Working. O marco é ainda mais surpreendente se levarmos em consideração que a banda continua na ativa e fazendo shows. Em junho, o grupo deu início à parte europeia da turnê Sixty, que celebra seus 60 anos. Infelizmente, sem Charlie Watts, que morreu em 2021.