Como hits do Boney M embalaram o episódio mais estranho de ‘Black Mirror’

Um dos episódios mais peculiares da sexta temporada de Black Mirror, Demon 79 foge da premissa de mostrar os efeitos da tecnologia no cotidiano para focar na ficção fantasiosa. Não por acaso, o título ganhou o rótulo de “Red Mirror” por conter elementos sobrenaturais. No enredo, ambientado em 1979, Nida, uma imigrante, ganha a vida vendendo sapatos em uma loja de departamentos britânica e conjura sem saber um demônio. Ela recebe dele a ordem de matar três pessoas em três dias. Caso contrário, a Terra será destruída.

O que chama a atenção no episódio, no entanto, é o destaque que se dá para o grupo de disco music alemão Boney M., cujos hits Ma Baker e Rasputin surgem como parte importante da narrativa. O grupo, aliás, fez muito sucesso exatamente em 1979. No episódio da série, o demônio, devido a sua aparência, por assim dizer, demoníaca, se transfigura no cantor Bobby Farrell (1949-2010), do Boney M., por quem a personagem sentia atração.

Mas quem foi o Boney M. e porque a banda aparece na série? Formada em 1974, o grupo se tornou um sucesso mundial, especialmente no Reino Unido, onde a história é ambientada. O grupo vendeu em seus 14 anos de atividade cerca de 80 milhões de cópias e suas canções falavam de temas incomuns na música pop, como na curiosa Rasputin, sobre o místico russo e conselheiro do czar Nicolau II. Na letra, o grupo canta que as “pessoas olham para ele com terror e medo, mas Moscou achou que ele era um cara adorável”. Já a música Ma Baker surge no final do episódio e fala sobre a criminosa americana Ma Baker, matriarca de uma gangue de sequestradores e ladrões. A música conta a história da famosa fora da lei e como ela ensinou seus filhos a usar armas e a roubar.

