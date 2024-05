Como foi o retorno dos Rolling Stones aos palcos em nova turnê

Os Rolling Stones voltaram aos palcos no último domingo, 28, com um show em Houston, no Texas, na abertura de sua nova turnê, 24 Hackney Diamonds. O show ocorreu no NRG Stadium e foi pensado para divulgar o novo álbum da banda, Hackney Diamonds, lançado no ano passado.

O grupo, formado por Mick Jagger, Keith Richards e Ron Wood, mostrou um repertório com Start Me Up, Get Off My Cloud e Rocks Off. Também teve espaço para You Can’t Always Get What You Want, Sympathy for the Devil, Paint It Black e (I Can’t Get No) Satisfaction. Do novo disco entraram Angry, Mess It Up e Sweet Sounds of Heaven.

O show de abertura foi feito pelo guitarrista Gary Clark Jr., que também fará os shows de abertura de Eric Clapton no Brasil em setembro.

A próxima apresentação dos Rolling Stones será nesta quinta-feira, 2, no Jazz Fest, em Nova Orleans. Não há informações sobre a vinda do grupo para o Brasil.

