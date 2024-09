Como foi o show de Oruam, filho de Marcinho VP, no Rock in Rio 2024

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O trio Orochi, Chefin e Oruam fez o penúltimo show do palco Sunset neste sábado, 13, na Cidade do Rock, no Rock in Rio. Os trappers mostraram força e atraíram uma multidão para a apresentação. Para além da música, os artistas ostentaram no figurino para lá de elaborado. Chefin, por exemplo, cantou com uma jaqueta feita sob medida da Louis Vuitton, estimada em 200.000 reais.

Um dos trappers mais escutados do Brasil, Oruam, que é filho do traficante Marcinho VP, levantou o público ao se apresentar com uma camisa do Flamengo. Devido a sua filiação, Oruam já enfrentou alguns problemas em outros shows. Em junho, ele foi impedido de subir ao palco para um show em Algarve, em Portugal. No Lollapalooza deste ano, Oruam vestiu uma camiseta com a foto de seu pai, pedindo a liberdade dele. No show do Rock in Rio, Oruam não fez nenhuma menção ao pai.

Marcinho VP foi preso em 1996 e condenado a 44 anos de prisão por homicídio qualificado, formação de quadrilha e tráfico de drogas. O músico faz questão de contar sobre seu pai em vídeos publicados no Instagram, onde tem 7,4 milhões de seguidores. Nos vídeos, ele fala sobre música e também sobre as visitas à cadeia para visitar o pai. Ele também é sobrinho de Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, condenado pela morte do jornalista Tim Lopes, encontrado morto no presídio federal de Catanduvas, no Paraná, em 2020. Recentemente, Oruam divulgou que havia feito duas tatuagens em seu peito com os rostos de Marcinho VP e Elias Maluco. “É meu pai, p****, meu pai. Minha família. Amo mais que tudo”, escreveu em suas redes sociais.

