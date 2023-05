Como e onde assistir aos shows da coroação do rei Charles III

A coroação do rei Charles III vai ocorrer neste sábado, 6, a partir das 6h (horário de Brasília). A cerimônia será transmitida ao vivo no Brasil pela GloboNews e o sinal estará aberto no GloboPlay e no site do G1. Todas as imagens do evento, no entanto, serão produzidas e disponibilizadas pela BBC e estarão disponíveis gratuitamente também no canal oficial do YouTube.

Para além de toda a tradicional cerimônia, haverá também o Coronation Concert, o show da coroação, que acontecerá no dia seguinte, no domingo, 7, a partir das 17h (horário de Brasília), com a apresentação confirmada dos artistas Katy Perry, Lionel Richie, Take That, Steve Winwood, além dos cantores clássicos Andrea Bocelli e Bryn Terfel, Freya Ridings e o pianista Alexis Ffrench. O concerto da Coroação também será transmitido, no domingo, ao vivo, pelo canal da BBC no YouTube.

Haverá ainda o Coral da Coroação, formado por cantores amadores de todo o país, com refugiados, membros do serviço nacional de saúde e da comunidade LGBTQIA+. O show ocorrerá nos jardins do Castelo de Windsor. A plateia será formada por 20.000 pessoas, entre elas, voluntários de instituições de caridade apoiadas pelo Rei. A BBC distribui ingressos também para milhares de cidadãos comuns.