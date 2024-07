Como Dolly Parton pode ajudar Miley Cyrus a se apresentar no Super Bowl

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A final do campeonato de futebol americano, o Super Bowl, só acontecerá em 9 de fevereiro de 2025, mas já começaram a surgir os rumores do artista que se apresentará no intervalo da partida. O nome mais forte até o momento é do Miley Cyrus, cotada para ser uma das atrações deste ano. O show, no entanto, foi feito pelo rapper Usher. O Super Bowl é uma vitrine sem precedentes para o artista, já que a audiência do jogo é uma das maiores do mundo.

Miley Cyrus, no entanto, diz que não quer mais fazer shows para grandes multidões, preferindo se apresentar em pequenos clubes. Em entrevista para Vogue britânica, em maio do ano passado, ela disse que shows em estádio não permite a conexão com o público. “Não é natural. É tão isolador porque se você está na frente de 100.000 pessoas, então você está sozinho”, contou. Ela mencionou ainda que os shows em estádios tiveram um impacto negativo em sua saúde mental, razão pela qual ela não se apresenta em grandes estádios desde 2014, exceto shows em grandes festivais, como o Lollapalooza no Brasil em 2022.

Segundo uma reportagem da revista People, Miley Cyrus quase não aceitou se apresentar no Grammy, quando fez um elogiadíssimo show. Em entrevista a David Letterman, ela revelou que foi sua madrinha, a cantora country Dolly Parton, de 78 anos, quem a convenceu a se apresentar. A cantora estaria por trás também da tentativa em botar Cyrus no Super Bowl. “Então ela não estava me dizendo para ser Dolly, ela não estava me dizendo para ser fabulosa e me esconder atrás dos brilhos e do cabelo. Ela estava me dizendo para ser eu”, disse Miley sobre o conselho que recebeu de Parton.

A própria Dolly Parton nunca se apresentou no Super Bowl, apesar de ter sido convidada, por não achar que era grande o suficiente para isso. Quem sabe as duas não se apresentem juntas no próximo Super Bowl?

