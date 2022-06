Como Bono, vocalista do U2, descobriu que tinha um meio-irmão

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Bono, vocalista do U2, contou em uma entrevista recente para a BBC Radio 4, como ele descobriu que tinha um meio-irmão, fruto do relacionamento de seu pai com uma amiga da família. O cantor soube da existência do irmão em 2000, mas só agora comentou sobre o caso.

“Tenho outro irmão que eu amo e adoro e que eu não sabia que tinha”, disse ele para a entrevistadora Lauren Laverne. O músico explicou que sua mãe, Iris, que morreu em 1974, não sabia que seu marido havia tido um filho com outra mulher e que por isso, ele também não ficou sabendo. “Meu pai tinha uma amizade profunda com essa mulher linda, que faz parte da família. Então, eles tiveram um filho. Tudo isso foi mantido em segredo”, completou.

Bono chegou a conversar com o pai, que morreu em 2001, sobre a história. “Perguntei se ele amava a minha mãe e ele disse que sim. Eu perguntei como isso poderia acontecer e ele respondeu que acontece. E que ele estava tentando consertar”, disse. De acordo com Bono, o pai não estava se desculpando, apenas contando os fatos. Além do meio-irmão, o músico tem outro irmão mais velho, Norman.