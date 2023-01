Com primeira inédita em 7 anos, Peter Gabriel prova que é roqueiro de lua

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O músico britânico Peter Gabriel, ex-líder do Genesis e um dos expoentes do rock progressivo, revelou nesta sexta-feira, 6, sua primeira música inédita desde 2016. A faixa Panopticom, repleta de sintetizadores, sinos e guitarras, foi lançada durante a lua cheia. Não se trata de uma coincidência. Segundo o comunicado oficial do artista, a cada lua cheia ele revelará uma nova faixa que irá compor seu novo álbum de inéditas, intitulado I/O. Ainda este ano, o artista irá sair em uma turnê pelo Reino Unido, Europa e América do Norte.

“Parte do que estou escrevendo desta vez é a ideia de que parecemos incrivelmente capazes de destruir o planeta que nos deu origem e que, a menos que encontremos maneiras de nos reconectar à natureza e ao mundo natural, perderemos muito. Uma maneira simples de pensar onde nos encaixamos em tudo isso é olhar para o céu… e a lua sempre me atraiu para ela”, revelou.

Além disso, cada novo single será acompanhado de uma obra de arte específica. “Temos observado o trabalho de muitas centenas de artistas”, diz o cantor. A faixa Panopticom apresenta a obra Red Gravity, de David Spriggs. Vale lembrar que Gabriel é bastante ativo em campanhas pelos direitos humanos e já participou de diversos concertos beneficentes.