Com novo palco, Barretos espera por Bolsonaro e por recorde de público

Depois de dois anos de cancelamentos devido à pandemia, a Festa do Peão de Barretos, maior evento do gênero no país, voltou a ocorrer no interior de São Paulo. O festival começou na quinta, 18, e irá até o próximo dia 28, com expectativa de recorde de público. Parte dos ingressos estão esgotados e são esperadas cerca de 900 000 pessoas por lá. Uma das novidades da edição 2022 é a presença de um super-palco no estilo picadeiro, construído no meio do estádio de rodeios, com oito lados e cinco metros de diâmetro, onde durante os 11 dias de shows os artistas vão poder descer do Palco Principal passando pelo público e chegando a essa estrutura. Para o próximo dia 26, há expectativa da presença no evento do presidente. Jair Bolsonaro marcou presença no local em 2018, em meio à campanha eleitoral daquele ano, e voltou à festa um ano depois.