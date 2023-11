Com homenagens a Taylor Hawkins, Alanis Morissette faz show potente em SP

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Há três dias do Brasil ser sacudido pela turnê de Taylor Swift, o novo e impressionante fenômeno da música pop, São Paulo recebeu na noite desta terça-feira, 14, Alanis Morissette, uma das artistas que serviram de inspiração para as letras sinceronas de Swift contra ex-namorados problemáticos. A cantora canadense fez show único no país, em um Allianz Parque lotado, com um repertório feito para celebrar os 25 anos do emblemático álbum Jagged Little Pill.

Tal como a letra de Ironic, um de seus principais hits, Alanis exibiu um vídeo bem-humorado e para lá de irônico antes do show relembrando aos fãs o assombroso sucesso que o álbum fez nos anos 1990, quando vendeu 33 milhões de cópias. Talvez se tratasse de um recado necessário para as novas gerações onde ela poderia dizer: “Eu pavimentei o caminho para você poder correr hoje”. Músicas como All I Really Want, You Learn e You Oughta Know, todas apresentadas nesta noite, atestam a força da artista, que aos 49 anos, mantém sua incrível potência vocal intacta.

Não por acaso, Taylor Swift já admitiu que Alanis foi uma grande inspiração. “As compositoras da minha geração seriam muito diferentes se não fosse por ela”, disse. De fato, assim como Alanis já havia feito no passado, em que suas letras mais pareciam um diário pessoal, Taylor também ganhou fama abrindo o coração para os dramas da adolescência. A artista também reservou espaço para uma tocante homenagem ao baterista Taylor Hawkins, do Foo Fighters, que morreu em março de 2022. Antes de se juntar à banda de Dave Grohl, o baterista excursionou com a artista na época do lançamento de Jagged Little Pill.

Sem firulas e com uma estética calcada no grunge, Alanis segurou o show apenas com a força de suas composições e seu gogó impecável. Mesmo com um repertório focado em Jagged Little Pill, ela arrumou espaço para tocar pequenos trechos de canções mais recentes, numa espécie de interlúdio entre as músicas. Mãe de três filhos, a cantora jamais caiu no erro de tentar disfarçar que envelheceu. Ela já não é mais a jovem de 21 anos que escreveu aquelas canções raivosas, tanto que no telão, ela exibiu cenas em que aparecia acima do peso, muito magra, de cabelos brancos e visual desleixado. Enfim, gente como a gente.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial