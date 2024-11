Coala Festival 2025 anuncia Likiner como atração e abre venda de ingressos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O Coala Festival anunciou nesta terça-feira, 19, a cantora Liniker como primeira atração da edição de 2025, que acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no Memorial da América Latina. O festival também abriu as vendas de ingressos.

O nome da artista foi escolhido após uma pesquisa na internet que apontou Liniker como um dos nomes mais pedidos para o festival. Ela já havia se apresentado em 2017 e 2022 e retorna agora como headliner do evento, no primeiro dia, sexta-feira, 5 de setembro. A venda geral de ingressos para o festival tem início às 18h do dia 14 de novembro, pelo site da Total Acesso (acesse aqui).

A cantora Liniker levará ao festival sua nova turnê, do elogiado álbum Caju. As canções do álbum ultrapassaram a marca de 100 milhões de reproduções nas plataformas de áudio em menos de três meses de lançamento. “O Coala é um festival que eu frequento há muito tempo. Já fui como público, enquanto banda e agora volto como headliner. Em 2025 o show vai estar com um azeite diferente, porque já vamos ter rodado a turnê. Será um show maravilhoso!”, afirma a cantora em comunicado oficial.

SERVIÇO

Coala Festival 2025

Data: 5, 6 e 7 de setembro de 2025 (sexta, sábado e domingo)

Local: Memorial da América Latina – Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda – São Paulo/SP

Valores:

– Ingresso para um dia (sexta-feira, 5/9): R$ 170,00 (meia-entrada) | R$ 210,00 (solidário) | R$ 340,00 (inteira)

– Ingresso para um dia (sábado, 6/9): R$ 140,00 (meia-entrada) | R$ 170,00 (solidário) | R$ 280,00 (inteira)

– Ingresso para um dia (domingo, 7/9): R$ 140,00 (meia-entrada) | R$ 170,00 (solidário) | R$ 280,00 (inteira)

– Cliente Elo – Mini Passe Coalático (para os dias 6 e 7): R$ 224,00

– Cliente Elo – Mini Passe Coalático (para os dias 5 e 6): R$ 248,00

– Cliente Elo – Mini Passe Coalático (para os dias 5 e 7): R$ 248,00

– Cliente Elo – Passe Coalático (para os três dias): R$ 336,00

– Mini Passe Coalático (para os dias 6 e 7): R$ 280,00

– Mini Passe Coalático (para os dias 5 e 6): R$ 310,00

– Mini Passe Coalático (para os dias 5 e 7): R$ 310,00

– Passe Coalático (para os três dias): R$ 420,00

Ingressos: https://www.totalacesso.com/events/coalafstvl2025