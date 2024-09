Coala Festival 2024: confira o dia e o horário de todos os shows

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O Festival Coala, que chega em sua 10ª edição em 2024, e será realizado nos dais 6, 7 e 8 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo, divulgou sua programação completa, dividida por dia e horários. Entre as atrações principais estão nomes como Lulu Santos, Os Paralamas do Sucesso, Planet Hemp, Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes, Xande canta Caetano e O Terno.

Confira a seguir:

SEXTA-FEIRA, 6 de setembro

Club Coala – Banana Gold Records

14h | Gaspar Muniz e Beno

16h | Lysia

17h30 | Marta Supernova

19h | Kair

20h30 | Milos Kaiser

Palco Principal

14h | Helena Camarero

14h30 | Silvia Machete

15h20 | Lys Ventura

15h50 | Boca Livre

16h45 | Forró Red Light

17h25 | Lenine e Suzano revivendo Olho de Peixe

18h30 | Gus Caram

19h | Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes

20h05 | Tata Ogan

20h40 | O Terno

Palco Tim

18h30 | 14 Bis com Flávio Venturini e Beto Guedes

SÁBADO, 7 de setembro

Club Coala – Pista Quente

11h30 | Pista Quente

14h30 | Carol Selecta & Janaina Nas

16h30 | Abud & João Carlos

18h30 | Desliza

20h30 | Pista Quente

Palco Principal

12h20 | Afreekassia

13h05 | Bebé

13h45 | Dadá Joãozinho

14h15 | Tulipa Ruiz com participação de Criolo

15h05 | Odara Kadiegi

15h35 | João Bosco

16h30 | Veraneio

17h05 | Sandra Sá, Hyldon e Tássia Reis

18h05 | AMADOPEACE

18h40 | Os Paralamas do Sucesso

19h45 | Deekapz

20h35 | Lulu Santos

Palco Tim

17h45 | Arthur Verocai e orquestra com participação de Mano Brown

DOMINGO, 8 de setembro

Club Coala – Enchufada

11h | Kalaf Epalanga

13h | Aisha Mbikila e Yaminah Mello

15h30 | Danykas DJ

17h30 | Shaka Lion

19h30 | Klap

Palco Principal

12h20 | Lia Macedo

12h50 | Mariana Aydar e Mestrinho

13h40 | Pensanuvem

14h05 | Joyce Alane

14h45 | Sô Lyma

15h30 | Xande canta Caetano

16h25 | Kabulom

17h | 5 a Seco

18h05 | Ubunto

18h40 | Timbalada e Afrocidade

19h45 | Yago Oproprio

20h30 | Planet Hemp

Palco Tim

17h45 | Orkestra Rumpilezz com Luedji Luna

