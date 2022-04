Coachella 2022: saiba como assistir aos shows do festival no streaming

Depois do primeiro final de semana de Coachella, o festival californiano retorna nesta sexta-feira, 22, sábado, 23, e domingo, 24, com a mesma programação da semana anterior. Nomes de peso como Harry Styles, Billie Eilish, The Weeknd e Doja Cat terão seus shows transmitidos ao vivo pelo YouTube, inclusive as brasileiras Anitta e Pabllo Vittar. Esta é a primeira vez que o festival apresenta atrações brasileiras com esse destaque.

Todos os shows serão transmitidos pelo canal oficial do festival no YouTube. Vale lembrar que, por causa do fuso horário, o show de Anitta será às 22h (horário de Brasília), na sexta-feira. A apresentação da cantora, com a participação do rapper Snoop Dogg, no primeiro final de semana, aliás, repercutiu na imprensa internacional. Anitta levou para o palco o batidão do funk carioca e usou roupas com as cores do Brasil, num discreto protesto contra Jair Bolsonaro. Depois, nas redes sociais, a cantora criticou o presidente e afirmou que não vai mais falar o nome dele.

Já Pabllo Vittar, sobe ao palco à 0h25 (horário de Brasília), do sábado, dia 16 de abril.

Confira a programação completa: