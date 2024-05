Clipe polêmico que fez Anitta perder 100 mil seguidores é lançado; assista

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Anitta lançou nesta terça-feira, 14, o clipe da música Aceita, com cenas da artista durante uma cerimônia religiosa do Candomblé, sua religião. No vídeo, a artista aparece no terreiro participando de todos os rituais, entremeado com cenas de cultos religiosos com religiões cristãs. Anitta canta em inglês e espanhol.

A artista, no entanto, afirmou na segunda-feira, 13, que o fato de ter gravado as cenas no terreiro fez com que ela perdesse 100 000 seguidores no Instagram. “Perdi 100k seguidores depois de anunciar o clipe que vou mostrar minha religião. Laroyê Exu tirando tudo que já não me serve mais”, escreveu a carioca em um stories no Instagram.

Em coletiva realizada recentemente para promover o álbum Funk Generation, Anitta explicou que a canção faz referência a Exu, e foi escrita para homenagear a própria fé. “Tem a ver com a minha religião, mas também com a cultura funk, que nada mais é também que cultura afro, que é a mistura e também a quebra de preconceitos religiosos que eu sempre gosto de fazer no meu trabalho, na minha vida”, disse ela na ocasião.

Batizada e criada na igreja católica, onde costumava cantar quando criança, ao lado do avô, Anitta deixou a instituição depois que um de seus padres preferidos foi expulso por homenagear a cultura negra e religiões de matriz africana. Frustrada com a situação, ela se voltou para o Candomblé, crença seguida por seu pai, e desenvolveu uma relação estreita e duradoura com a religião.

Confira a letra de Aceita

I don’t think you know

Como me llaman a mi

I don’t think you know

Como me llaman a mi

Soy la vagamunda

Que se está buscando la funda Y dice las verdades

Con mirada profunda

La que se monta en el barco Aunque se hunda

Y el cuarto de tu novio lo inunda

Salí de la favela

Parezco de novela

Italia, tomando tè con Donatella

Music, movies, show, pasarela Mi ex dijo

que estaba bonita en Coachella

La más mala del cuento

La más mala

La más mala del cuento

La más mala

Go

I don’t think you know

Como me llaman a mi

I don’t think you know

Como me llaman a mi

Fashion, exótica, perra, rebelde

Soy mi propia jefa

No ladra el que muerde

Pagan en euros pa’ verme

Yo decido encima de quién

Voy a moverme

Oh, yo me muero así

Nunca voy a cambiar

Oh, Que yo me muero así

Nunca voy a cambiar

No es tan difícil de aceptar

Go

I don’t think you know

Como me llaman a mi

I don’t think you know

Como me llaman a mi

Go

I don’t think you know

Como me llaman a mi

I don’t think you know

Como me llaman a mi

