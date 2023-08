Cinco álbuns brasileiros lançados em 2023 que você deveria ouvir agora

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O ano de 2023 foi prolífico em bons lançamentos musicais nacionais nos mais variados estilos. De Xande de Pilares a Iza, artistas do samba e do pop gravaram álbuns criativos e potentes que deverão reverberar por muito tempo. Dois lançamentos póstumos, de Elza Soares e João Gilberto, resgatam a genialidade desses dois artistas que nos deixaram recentemente. Por fim, o novo álbum do jazzista e afrofutirsta brasileiro Jonathan Ferr aponta um novo caminho para o jazz nacional. Confira:

Xande de Pilares canta Caetano

Ícone do pagode e do samba carioca, Xande de Pilares contorna os ouvidos desconfiados dos críticos neste novo trabalho onde faz uma bela homenagem a Caetano Veloso interpretando ao ritmo do cavaco e tamborim os clássicos do tropicalista, em versões que fizeram o próprio Caetano ir às lágrimas. O álbum conta com faixas como Qualquer Coisa (com participação mais que especial de Hamilton de Holanda), Alegria, Alegria e Lua de São Jorge.

No Tempo da Intolerância, Elza Soares

Aos 91 anos, Elza Soares não desacelerou e continuou cantando novas músicas até o fim. Neste álbum póstumo, gravado meses antes de sua morte, em janeiro do ano passado, a artista — que se notabilizou por ser uma grande intérprete — apresentou sua faceta de compositora. As letras foram resgatadas de um secreto caderno de memórias onde extravasava suas ideias de forte cunho social, como em Pra Ver Se Melhora, um contundente protesto contra a fome, miséria e inflação. O disco passeia por ritmos como samba, black music, bolero e salsa e traz ainda a última composição de Rita Lee, Rai­nha Africana, feita especialmente para Elza.

Continua após a publicidade

Relicário, João Gilberto

Projeto do Sesc lança o show ao vivo que João Gilberto fez em 1998 com a faixa Rei Sem Coroa, nunca lançada comercialmente pelo gênio da Bossa Nova. O álbum conta com 36 faixas que, juntas, chegam à duração de quase 2 horas. Cantando e alterando ao vivo composições de Tom Jobim, Dorival Caymmi, Ary Barroso e outros — além de uma própria, Um Abraço no Bonfá —, João Gilberto foi um dos primeiros artistas a se apresentar no Sesc Vila Mariana, em turnê comemorativa aos 40 anos da Bossa Nova.

Liberdade, Jonathan Ferr

N ascido no subúrbio do Rio de Janeiro e expoente da nova geração de talentosos jazzistas brasileiros, Jonathan Ferr usa batidas e samples para fazer uma base musical explorada pelo seu criativo dedilhar ao piano. O álbum conta com a participação especiais de Rashid, Luedji Luna, Tássia Reis, Kaê Guajajara e Jesuton que dão às composições um estofo de brasilidade ao afrofuturismo que Ferr representa, com claras inspirações de John Coltrane e Sun Ra.

Adrodhit, Iza

Em seu primeiro álbum de inéditas em cinco anos, Iza busca inspiração no fim do casamento para entregar um álbum com faixas empoderadas e poderosas. Em Mega da Virada ela conta com a participação certeira de Russo Passapusso em um faixa que tangencia o racismo. Em Bomzão, ela conta com a participação da americana Tiwa Savage, em um música que mistura o suingue brasileiro com o rap americano.

Siga