Chico Xavier? As experiências sobrenaturais relatadas por Lady Gaga

Para além de sua carreira musical prolífica, que lhe rendeu 13 prêmios Grammy, e de seus papéis no cinema e televisão, Lady Gaga também é conhecida por outro talento: sua suposta mediunidade. A artista acaba de lançar o disco Harlequin — inspirado pelo filme Coringa: Delírio a Dois, em que ela interpreta a vilã Arlequina — e disse ao portal Entertainment Weekly que sentiu a presença de seu amigo e colaborador musical Tony Bennett, morto em 2023, durante as gravações do projeto. Essa não é, no entanto, a primeira vez que Gaga relata um encontro com o Além. Conheça mais três experiências sobrenaturais vividas pela cantora:

Fantasma na turnê

Em 2010, durante a passagem da turnê Monster Ball pelo Reino Unido, Gaga relatou que estava sendo perseguida por um fantasma chamado Ryan — que apesar de inofensivo, era irritante — e teve que organizar uma sessão espírita para afastá-lo. Na época, um membro da equipe da cantora disse ao jornal britânico Daily Star que ela até mesmo comprou um medidor de campo eletromagnético para detectar fantasmas nos hotéis e casas de show por onde passava.

Visita misteriosa de moscas

Lady Gaga interpretou a socialite homicida Patrizia Reggiani em Casa Gucci, filme de 2021 que conta a história real do assassinato do último herdeiro da famosa grife italiana, e desenvolveu uma conexão profunda com a personagem. A artista passou um ano e meio vivendo e falando como Patrizia, tanto em frente às câmeras quanto fora delas. “No último dia de filmagens, eu estava na varanda do meu apartamento em Roma, ouvindo Dean Martin cantar Mambo Italiano muito alto, enquanto tinha um cigarro em minha boca. Eu era Patrizia”, afirmou Gaga à revista W Magazine. “Mas sabia que precisava me despedir dela… Então um grande enxame de moscas veio em minha direção, e comecei a acreditar que ela havia enviado aqueles insetos”, completou. Apesar de bizarra, a experiência não pode ser atribuída ao fantasma de Patrizia, já que a socialite está viva e mora em Milão.

Tia Joanne

Gaga acredita ser a reencarnação do espírito de sua tia paterna, Joanne Stefani Germanotta, que morreu aos 19 anos, vítima de lúpus. “Quando minha mãe estava noiva do meu pai, eles foram para a casa onde meu pai cresceu. Uma luz entrou no quarto, tocou a barriga da minha mãe e foi embora. Ela acredita que Joanne veio ao quarto e transferiu seu espírito para minha mãe”, explicou à revista Vanity Fair em 2012. “Um dos meus guias espirituais me contou que tenho dois corações no meu peito, e acredito nisso”, adicionou a artista. Joanne foi homenageada no quinto álbum de estúdio de Lady Gaga, que leva o nome de sua falecida tia.

