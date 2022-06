Chico Buarque lança samba inédito e anuncia datas de nova turnê

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Depois de alguns anos dedicados apenas a literatura, Chico Buarque lançou nesta sexta-feira, 17, o samba inédito Que Tal Um Samba. O compositor anunciou ainda uma nova turnê nacional cujo nome é o mesmo da música, que começa em 6 de setembro, em João Pessoa, na Paraíba, se estendendo até 2 de abril de 2023, em São Paulo. No show, Chico terá no palco a companhia de Mônica Salmaso, que já gravou dois discos dedicados à sua obra e fará números solo e duetos com ele, em todas as apresentações da turnê. As vendas de ingressos para Rio de Janeiro, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre abre na semana que vem.

A nova música de Chico é conduzida pela levada de seu violão e contou com Claudio Ramos (no segundo violão), João Rebouças (piano), Jorge Helder (baixo) e Jurim Moreira (bateria). A percussão ficou a cargo de Thiago da Serrinha. Hamilton de Holanda faz uma participação especial tocando bandolim.

Na letra da nova canção, Chico mistura a vida cotidiana do Rio de Janeiro em versos como “Fazer um gol de bicicleta/Dar de goleada” e “Deitar na cama da amada/Despertar poeta/Achar a rima que completa o estribilho”, com críticas políticas: “Depois de tanta mutreta/Depois de tanta cascata/Depois de tanta derrota/Depois de tanta demência/E uma dor filha da put*, que tal?/Puxar um samba”.

Confira a letra de Que Tal Um Samba?, de Chico Buarque

Um samba

Que tal um samba?

Puxar um samba, que tal?

Para espantar o tempo feio

Para remediar o estrago

Que tal um trago?

Um desafogo, um devaneio

Um samba pra alegrar o dia

Pra zerar o jogo

Coração pegando fogo

E cabeça fria

Um samba com categoria, com calma

Cair no mar, lavar a alma

Tomar um banho de sal grosso, que tal?

Sair do fundo do poço

Andar de boa

Ver um batuque lá no cais do Valongo

Dançar o jongo lá na Pedra do Sal

Entrar na roda da Gamboa

Fazer um gol de bicicleta

Dar de goleada

Deitar na cama da amada

Despertar poeta

Achar a rima que completa o estribilho

Fazer um filho, que tal?

Pra ver crescer, criar um filho

Num bom lugar, numa cidade legal

Um filho com a pele escura

Com formosura

Bem brasileiro, que tal?

Não com dinheiro

Mas a cultura

Que tal uma beleza pura

No fim da borrasca?

Já depois de criar casca

E perder a ternura

Depois de muita bola fora da meta

De novo com a coluna ereta, que tal?

Juntar os cacos, ir à luta

Manter o rumo e a cadência

Esconjurar a ignorância, que tal?

Desmantelar a força bruta

Então que tal puxar um samba

Puxar um samba legal

Puxar um samba porreta

Depois de tanta mutreta

Depois de tanta cascata

Depois de tanta derrota

Depois de tanta demência

E uma dor filha da puta, que tal?

Puxar um samba

Que tal um samba?

Um samba

Confira as datas de todos os shows:

JOÃO PESSOA – Teatro Pedra do Reino

Dias 06 e 07 de setembro

NATAL – Teatro Riachuelo

Dias 09 e 10 de setembro

CURITIBA – Teatro Guaíra

Dias 23 e 24 de setembro

BELO HORIZONTE – Palácio das Artes

Dias 05, 06, 07 e 08 de outubro

FORTALEZA – Centro de Eventos do Ceará

Dias 22 e 23 de outubro

PORTO ALEGRE – Auditório Araújo Vianna

Dias 03 e 04 de novembro

SALVADOR – Concha Acústica

Dias 11, 12 e 13 de novembro

BRASÍLIA – local a ser anunciado

Dias 29 e 30 de novembro

RECIFE – Teatro Guararapes

Dias 09, 10 e 11 de dezembro

RIO DE JANEIRO – Vivo Rio

De 05 a 15 de janeiro de 2023 (quinta a domingo)

SÃO PAULO – Tokio Marine Hall

De 02 a 12 de março; de 23 de março a 02 de abril de 2023(quinta a domingo)