Causa nobre leva Pink Floyd a lançar primeira música inédita em 28 anos

Após 28 anos sem lançar músicas inéditas, os roqueiros do Pink Floyd voltarão ao jogo na próxima sexta-feira, 8, com a canção Hey Hey, Rise Up. O motivo para o retorno é nobre: a música é uma mensagem de apoio à Ucrânia, e conta com vocais do ucraniano Andriy Khlyvnyuk, membro da banda Boombox que abandonou uma turnê para lutar contra a invasão russa. “Queremos expressar nosso apoio à Ucrânia e, dessa forma, mostrar que a maior parte do mundo pensa que é totalmente errado uma superpotência invadir um país democrático e independente”, disse David Gilmour no anúncio da canção.

Reunindo Gilmour, Nick Mason, Guy Pratt e Nitin Sawhney, a música usa os vocais de Khlyvnyuk tirados de um vídeo em que ele entoa, na Praça Sofiyskaya, em Kiev, Oh, The Red Viburnum In The Meadow, uma canção de protesto folclórica ucraniana escrita durante a I Guerra Mundial. O título da faixa do Pink Floyd foi tirado da última estrofe da música, que se traduz como ‘Hey, hey, levante-se e alegre-se.’ Um vídeo da canção também foi gravado pelo grupo, e toda a arrecadação com downloads e reproduções será direcionada para um fundo de ajuda humanitária.

A ideia da música partiu de Gilmour, cuja nora é ucraniana. Ele, então, convocou Nick Manson para a missão, e ele topou na hora. “Liguei para Nick e disse: ‘escute, quero fazer isso pela Ucrânia. Eu ficaria muito feliz se você tocasse também e concordasse em lançarmos como uma canção do Pink Floyd'”, contou ele à Variety. “É Pink Floyd se for eu e Nick, e esse é o maior veículo promocional, é a plataforma na qual tenho trabalhado por toda a minha vida, desde os 21 anos. Eu não faria isso com muitas outras coisas, mas é vitalmente importante que as pessoas entendam o que está acontecendo lá,” complementou.

Antes da reunião inesperada, as canções do Pink Floyd lançadas depois de 1987, e o trabalho-solo de seu fundador, Syd Barrett, foram removidos dos serviços de streaming na Rússia e na Bielorrússia como parte de um boicote cultural. As músicas mais famosas, porém, lançadas entre os anos 1960 e 1970, permaneceram na plataforma, levantando rumores de que a remoção teria sido barrada por Roger Waters, que não tem uma relação amigável com os ex-colegas de banda. Uma semana antes de a Rússia invadir a Ucrânia, Waters declarou em uma entrevista que falar de uma invasão russa era uma besteira. Posteriormente, ele condenou a ação russa, chamando-a de “ato de um gângster”, ao mesmo tempo em que condenou a “propaganda para demonizar a Rússia.”