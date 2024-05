C6 Fest: três shows que são pérolas escondidas no line-up do evento

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A partir desta sexta-feira, 17, e até o domingo, 19, o C6 Fest promove sua segunda edição no Parque Ibirapuera, em São Paulo. O evento aposta em uma seleção caprichada de artistas e diversos palcos, que têm ingressos vendidos separadamente. Além de nomes consagrados como Soft Cell e Pavement, o festival também apresentará jovens promessas da indústria da música. Com isso em mente, VEJA selecionou três ótimos shows que merecem sua atenção. Confira:

Jaloo convida Gaby Amarantos

Quando: 18 de maio, às 16h40

Onde: Tenda MetLife

Com um repertório que vai do indie ao tecnobrega, a paraense Jaloo promete agitar o segundo dia do evento. Em turnê com o disco MAU, de 2023, ela apresentará canções sobre relacionamentos frustrados, prazer sexual e liberdade de gênero — Jaloo se identifica como pessoa não-binária, apesar de utilizar pronomes femininos. O show ainda terá a participação de Gaby Amarantos, conterrânea e colaboradora frequente da artista. A dupla deve apresentar Q.S.A. e Tchau, faixas dançantes que gravaram em conjunto.

Raye

Quando: 18 de maio, às 18h30

Onde: Arena Heineken

Nova diva do R&B britânico, Raye vem ao Brasil pela primeira vez para o C6 Fest. De origem suíça-ganense, a cantora de 26 anos tem um impressionante alcance vocal e costuma flertar com o pop, house e hip-hop nas suas músicas. Com seu álbum de estreia, My 21st Century Blues (2023), ela conquistou seis estatuetas do Brit Awards — considerado o Grammy do Reino Unido — e bateu o recorde de mais vitórias em uma única edição da premiação. A artista também se apresenta no Rio de Janeiro no domingo, 19, no clube de jazz Blue Note.

Young Fathers

Quando: 19 de maio, às 18h50

Onde: Arena Heineken

Também estreante no Brasil, o trio escocês Young Fathers leva seu hip-hop progressivo ao festival na tarde de domingo. Formado em 2008 por Alloysious Massaquoi, Kayus Bankole e Graham Hastings, que eram adolescentes na época, o grupo começou sua carreira se apresentando em boates de Edimburgo e logo ganhou projeção internacional. Donos de quatro álbuns, eles devem apresentar faixas como a balada I Heard e a eletrizante Shame, além de destaques de seu último disco, Heavy Heavy (2023).

