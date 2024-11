Bruno Mars faz “tatuagem” do Cristo Redentor em vídeo sacana

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

No Brasil desde 30 de setembro, onde fez 15 shows, o cantor Bruno Mars publicou um vídeo nesta quinta-feira, 7, agradecendo aos brasileiros pela hospitalidade, ao som de um funk interpretado por ele. O vídeo mostra ainda o cantor fazendo uma “tatuagem” no peito do Cristo Redentor, mas nada indica que ela é permanente. Na legenda do vídeo, o cantor americano agradeceu o carinho. “Após um mês no Brasil, nunca mais eu serei o mesmo”, escreveu. Já a letra da música, toda sacana, ele canta: “Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. O Bruno tá em casa, festa no Brasil”.

O vídeo mostra Bruno Mars, ou Bruninho, passeando por vários pontos do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curtiba, Belo Horizonte e Brasília, e se divertindo pela cidade. Ele surge comendo pão de queijo, dançando com fãs, andando na garupa de motos. Durante a estadia no país, ele também foi em botecos em São Paulo e Belo Horizonte e curtiu como nunca a estadia no Brasil.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: