Bruno Mars anuncia quatro shows extras em outubro no Brasil

Após os ingressos para os quatro shows que Bruno Mars fará no Brasil em outubro se esgotarem em minutos, o artista anunciou nesta quarta-feira, 8, outras três datas extras no país, em 5 de outubro, no Rio de Janeiro, duas datas extras em São Paulo, nos dias 12 e 13 de outubro, e um segundo show em Brasília, em 18 de outubro.

Esta será a quarta vez do artista no Brasil. No ano passado ele fez shows em duas noites em São Paulo, para um público de 100.000 pessoas por dia no festival The Town.

A pré-venda dos ingressos para a nova data começarão no dia 9 de maio, exclusivo para clientes Santander, começando às 9h online e 11h na bilheteria oficial para o show de São Paulo, e 11h online e 13h nas bilheterias oficiais para os shows do Rio de Janeiro e Brasília. Para o público geral, a venda começa no dia 10 de maio a partir das 9h online e 11h na bilheteria oficial para o show de São Paulo, e a partir das 11h online e 13h nas bilheterias oficiais para os shows do Rio de Janeiro e Brasília. Os ingressos estarão disponíveis online (www.ticketmaster.com.br) e nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço).

Confira todas as datas:

RIO DE JANEIRO

Local: Estádio Nilton Santos – Engenhão

Datas:

04 de outubro (sexta-feira) – ESGOTADO

05 de outubro (sábado) – NOVO

SÃO PAULO

Local: Estádio do Morumbi

Datas:

08 de outubro (terça-feira) – ESGOTADO

09 de outubro (quarta-feira) – ESGOTADO

12 de outubro (sábado) – NOVO

13 de outubro (domingo) – NOVO

BRASÍLIA

Local: Estádio Mané Garrincha

Datas:

17 de outubro (quinta-feira) – ESGOTADO

18 de outubro (sexta-feira) – NOVA DATA