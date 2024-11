‘Brat’ é palavra do ano para o dicionário Collins; entenda seu significado

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Nesta sexta-feira, 1° de novembro, o dicionário Collins nomeou “brat“ como a palavra do ano de 2024. Melhor traduzido como “pirralha”, o termo em inglês era utilizado para descrever crianças malcriadas, mas ganhou um novo significado quando foi título do sexto álbum da cantora pop Charli XCX. O projeto chegou às plataformas de streaming em junho e se transformou em meme.

“Mais do que um disco de sucesso, ‘brat’ é um fenômeno cultural que ressoou com pessoas de todo o mundo. Além disso, o ‘verão brat’ se consolidou como uma estética e um estilo de vida”, disse o dicionário em um comunicado. “Canalizando tanto autoaceitação quanto rebeldia, é uma palavra adequada para 2024, um ano em que hedonismo e ansiedade se combinaram para formar uma mistura intoxicante”, acrescentou.

Nas palavras de Charli, cujo nome real é Charlotte Aitchison, “o termo brat descreve uma garota que é um pouco bagunceira, gosta de festejar e às vezes diz algumas coisas idiotas, que se sente como ela mesma, mas talvez também tenha um surto”, explicou a cantora em um vídeo postado no TikTok. “Ela meio que se diverte com isso, é muito honesta, muito direta. Um pouco volátil. Isso é brat”, completou a artista.

A palavra foi adotada até mesmo por apoiadores de Kamala Harris. Pouco depois de Joe Biden desistir de sua campanha à reeleição, Charli endossou a candidatura da atual vice-presidente em seu perfil no X, antigo Twitter: “Kamala é brat”, escreveu a artista. O apelido caiu nas graças da democrata, que alterou as cores da conta oficial de sua campanha no X para o verde-limão, mesmo tom utilizado na capa do disco de Charli. Com a mudança, o perfil ganhou mais de 500.000 seguidores em um único dia.

