Bourbon Street Fest retorna ao vivo e divulga atrações internacionais

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Após dois anos de pandemia, O Bourbon Street Fest, um dos festivais mais divertidos e com música boa de São Paulo, vai voltar a ocorrer ao ar livre entre os dias 21 e 25 de setembro. Nesta 18ª edição, o festival terá shows gratuitos no Parque Burle Max nos dias 24 e 25, e shows noturnos de 21 a 25 no Bourbon Street Music Club, em Moema.

No line-up do festival estão nomes em ascensão do jazz (confira a programação completa abaixo) como o jovem pianista Kevin Gullage (American Idol), que lidera sua banda de músicos veteranos, The Blues Groovers, e traz uma contagiante mistura de soul e blues. Outro nome da nova geração é a cantora Koko Jean Davis, de Moçambique, que com sua voz rouca foi comparada a Tina Turner e ganhou notoriedade na Europa como integrante do grupo The Tonics.

O Bourbon Street Fest acontece desde 2003 e desde então se notabiliza por seu criterioso line-up de artistas brasileiros e de Nova Orleans, que vão do jazz ao funk, passando pelo folk e soul.

Confira a programação completa:

BOURBON STREET MUSIC CLUB

21/09 (quarta-feira)

19h – Dj Crizz | New Orleans

19h30 – Orleans Street Jazz Band | Dixieland

21h – New Orleans Experience com Maestro Marcelo Torres Septeto | Traditional Jazz

22h30 – Koko Jean Davis | Soul & R&B

22/09 (quinta-feira)

19h – Dj Crizz | New Orleans

19h30 – Torres Jazz Trio | Jazz

21h – Kevin Gullage & The Blues Groovers | Soul & Blues

22h – Bobbi Rae & Just Groove feat Igor Prado | Soul & R&B

23/09 (sexta-feira)

19h – Dj Crizz | New Orleans

19h30 – New Orleans Piano Night com Luciano Leães: um tributo ao icônico Professor Longhair | Blues

21h30 – Donald Harrison | Jazz

23h – Dwayne Dopsie & The Zydeco Hellraisers | Zydeco

24/09 (sábado)

19h – Dj Crizz | New Orleans

19h30 – Torres Jazz Trio | Jazz

21h30 – Donald Harrison | Jazz

23h – Kevin Gullage & The Blues Groovers | Soul & Blues

25/09 (domingo)

20h – Leroy Jones Quintet | Jazz

22h – Corey Henry & Treme Funket | Brass & Funk

Continua após a publicidade

BOURBON STREET JAZZ CAFÉ (shows gratis)

24/09 (sábado)

14h – Torres Jazz Trio | Jazz

25/09 (domingo)

14h – Torres Jazz Trio | Jazz

PARQUE BURLE MARX

24/09 (sábado)

13h – Dj Crizz | New Orleans

13h30 – Leroy Jones Quintet | Jazz

15h – Favela Brass | New Orleans

15h30 – Bobbi Rae & Just Groove feat Igor Prado | Soul & R&B

17h – Favela Brass | New Orleans

17h30 – Corey Henry & Treme Funket | Brass & Funk

25/09 Domingo

12h30 – Dj Crizz | New Orleans

13h – Favela Brass | New Orleans

13h30 – Kevin Gullage & The Blues Groovers | Soul & Blues

15h – Favela Brass | New Orleans Orleans Street Jazz Band | Dixieland

15h30 – Donald Harrison | Jazz

17h – Orleans Street Jazz Band | Dixieland

17h30 – Dwayne Dopsie & The Zydeco Hellraisers | Zydeco

SERVIÇO BOURBON STREET MUSIC CLUB e BS JAZZ CAFÉ

Local: Bourbon Street | Rua Dos Chanés, 127 – Moema – SP

Reservas na casa: Rua dos Chanés 194 – de 3ª.f a sábado das 12h às 19h, Domingos das 12h às 17h –Sem taxa de conveniência

Fone para reservas: (11) 5095-6100

WhatsApp para reservas (somente texto): +5511 9 7060-0113

É exigido o comprovante de vacinação completa para entrar na casa

Datas: 21 a 25/9 – 4a.f a Domingo

Horário: 4a. a Sábado às 21h / Domingo às 19h30

Abertura da casa: 4a.f a Sábado 17h / Domingo 17h

Duração: 1h40 aproximadamente

Couvert Artístico: R$ 30,00 a R$ 75,00

Venda – Sympla – https://bit.ly/BILHETERIA

Classificação indicativa: 18 anos e 16 anos acompanhado de responsável

Capacidade: 350 pessoas

Estacionamento/ Valet: estacionamentos na região

Aceita todos os cartões de débito e crédito.

Acessibilidade motora

Ar condicionado e ventilação natural

Wi-fi – solicitar senha na casa

Homepage: http://www.bourbonstreet.com.br

SERVIÇO PARQUE BURLE MARX

24 e 25/09 – Sábado e Domingo – Tarde de Shows – Parque Burle Marx – GRÁTIS

Local : Parque Burle Burle Marx: Av. Dona Helena Pereira de Moraes, 200 – Vila Andrade, São Paulo Realização: Bourbon Street Music Club