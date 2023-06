Billie Eilish engrossa coro de artistas contra projeto do marco temporal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Billie Eilish usou as redes sociais para se opor à tese do marco temporal na demarcação de terras indígenas, que está em discussão no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Senado. Em um stories publicado na noite dessa quarta-feira, 7, Billie compartilhou um vídeo da ativista indígena Txai Suruí convocando os seguidores para pedir que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, freie a discussão no Congresso. A cantora ainda compartilhou o link para uma petição contra o projeto de lei, e marcou Pacheco na publicação.

A americana engrossa o coro de celebridades que vieram à público nas últimas semanas para se opor ao projeto de lei, considerado um retrocesso nos direitos dos povos indígenas no país. Além dela, os atores Leonardo Di Caprio e Mark Rufallo também se manifestaram contra o marco temporal. No Brasil, celebridades se uniram em um vídeo que cobra que o presidente Lula aja contra o avanço do congresso em pautas que ameaçam a questão ambiental e indígena.

Se aprovada, a tese do marco temporal determinará que apenas as terras originárias ocupadas até a Constituição de 1988 deverão ser demarcadas. No STF, o placar está 2 a 1 contra o marco temporal, mas a votação foi suspensa na quinta-feira, depois de o ministro André Mendonça pedir vista, após o voto de Alexandre de Moraes contra a medida.

Já no Congresso, a Câmara dos Deputados aprovou o PL 490, que tramita agora no Senado como PL 2903. Segundo a Ministra dos Povos Indígenas Sônia Guajajara, além da tese do marco temporal, o projeto de lei “avança ainda mais” sobre os direitos indígenas ao abrir espaço para a exploração de garimpo, projetos de energia, acesso a território de povos indígenas isolados e até mesmo revisão de áreas já demarcadas.