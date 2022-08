Beyoncé é criticada por ativista após usar palavra ofensiva em nova música

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Lançado na sexta-feira, 29, o novo álbum da cantora Beyoncé, Renaissance, arrancou elogios da crítica, mas uma música despertou a fúria dos britânicos pelo uso de uma palavra ofensiva por lá, mas com outra conotação nos Estados Unidos. Na canção Heated, Beyoncé utilizou o termo “spaz”, que entre os americanos significa algo como “pirar” ou “perder a cabeça”, no Reino Unido, porém, é uma ofensa capacitista direcionada às pessoas com paralisia cerebral.

O insulto foi bastante criticado por Hannah Diviney, escritora australiana e defensora das pessoas com deficiência, em um artigo publicado no jornal britânico The Guardian. A autora já havia criticado meses atrás a cantora Lizzo, que também usou a mesma palavra na música Grrrls. Após a polêmica, Lizzo mudou a letra da música e se desculpou publicamente pelo uso dizendo que jamais quis usar uma linguagem depreciativa. “Achei que havíamos mudado a indústria da música e iniciado uma conversa global sobre por que a linguagem capacitista – intencional ou não – não tem lugar na música”, escreveu Diviney.

Para a ativista, o uso da palavra na música de Beyoncé pode ajudar a popularizar uma ofensa muito grave no Reino Unido, especialmente porque a cantora é uma potência cultural mundial. “O compromisso de Beyoncé em contar histórias musicalmente e visualmente é incomparável, assim como seu poder de fazer o mundo prestar atenção às narrativas, lutas e experiências vividas matizadas de ser uma mulher negra – um mundo que só posso entender como um aliado e não desejo para ofuscar. Mas isso não justifica seu uso de linguagem capacitista – linguagem que é usada e ignorada com muita frequência”, escreveu.

Beyoncé ainda não se manifestou publicamente sobre as críticas nem se irá alterar a letra da música.