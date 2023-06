Beto Lee, filho de Rita, anuncia shows em homenagem à mãe

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O guitarrista Beto Lee, de 46 anos, anunciou uma turnê em homenagem à mãe, Rita Lee, que morreu no início de maio. No anúncio, feito no Instagram, Beto diz que algumas apresentações contarão com a participação de Fernanda Abreu, Orquestra Sinfônica Villa Lobos e Luísa Sonza. Beto fará shows em São Paulo, Curitiba, Brasília, Natal e Rio de Janeiro.

Desde 2016, Beto Lee toca guitarra com os Titãs, substituindo Paulo Miklos. Com a banda ele gravou os álbuns Doze Flores Amarelas, Titãs Trio Acústico e Olho Furta-Cor. O músico também fez parte da banda de seus pais, Rita e Roberto de Carvalho, entre 1998 e 2010.

Na turnê em homenagem à mãe, Beto dividirá os vocais com Debora Reis e guitarra com Rogério Salmeron. No baixo estará Lee Marcucci e Edu Salvitti na bateria. A banda é completada por Danilo Santana no piano e teclado – todos são músicos que já tocaram com seus pais. O repertório, claro, contará com os principais hits da cantora, como Saúde, Lança Perfume, Ovelha Negra e muitos outros.