As surpresas e curiosidades da derradeira turnê de Milton Nascimento

Milton Nascimento, o Bituca, deu início neste final de semana da sua derradeira turnê, A Última Sessão de Música, em uma emotiva apresentação para 800 convidados na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. O repertório de 31 canções contou com os maiores clássicos de sua carreira marcando, de fato, a despedida do cantor dos palcos. Sentado em uma cadeira durante boa parte da apresentação, ele cantou hinos como Nada Será Como Antes, Tudo Que Você Podia Ser, Nos Bailes da Vida, Maria Maria, entre tantas outras.

Até o fim do ano, Milton fará outras 25 apresentações, sendo algumas delas no exterior (Itália, Espanha, Reino Unido, Portugal e Estados Unidos). As outras serão nas cidades do Rio de Janeiro, no Jeunesse Arena (5, 6, 7 de agosto), São Paulo, no Espaço Unimed (26 e 27 de agosto, 1, 2, 24 e 25 de setembro e 1 e 4 de novembro) e o encerramento em 13 de novembro no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Segundo a produção, mais de 100 mil ingressos já foram vendidos. Mas não foi só o repertório afiadíssimo que deslumbrou o público. Prestes a completar 80 anos, em outubro, a turnê reservou diversas surpresas ao público. Conheça algumas delas:

Troca de figurino

No início do show, Bituca surge em um figurino criado pelo estilista mineiro Ronaldo Fraga. A inspiração vem dos trajes que Arthur Bispo do Rosário usava. Após 12 minutos de show, troca de roupa e veste um figurino azul com bordados de árvores, estrelas e pássaros.

Venda de NFT

Para este primeiro show – e apenas para esse – foram colocados à venda 400 NFTs da clássica gravura de Milton que o acompanha desde a infância, a Serra de Três Pontas, com um trenzinho e o sol característicos do artista. O desenho deu origem à capa do álbum Geraes.

Sons de trem e passarinhos

Durante toda a apresentação é possível ouvir sons de trem e passarinhos, que remetem à infância do artista em Minas Gerais. Logo no início, antes mesmo das cortinas se abrirem, durante a execução da música Os Tambores de Minas, já é possível entrar no clima bucólico do estado.

Mural com fotos

No hall de entrada dos shows haverá um emotivo mural contando a história de Milton, com fotos, reportagens e momentos da carreira.

Zé Ibarra

Aos 25 anos, o músico carioca Zé Ibarra é uma presença marcante no show. Ele já havia participado da última turnê do músico, antes do início da pandemia e retorna mais uma vez. Na apresentação, ele toca violão e divide os vocais com Milton nas músicas Outubro, Para Lennon e McCartney e canta as faixas completas de Vera Cruz, San Vicente, Nada Será Como Antes, Volter a Los 17 e Caçador de Mim. Zé é um dos compositores da banda Dônica, que conta com Tom Veloso, filho de Caetano, e um dos fundadores da banda Bala Desejo.

Repertório completo

Os tambores de Minas – instrumental

Ponta de areia

Catavento

Canção do sal

Morro velho

Outubro

Vera Cruz

Pai grande

Para Lennon e McCartney

Cais

Tudo que você podia ser

San Vicente

Clube da esquina 2

Lília

Nada será como antes

A última sessão de música

Fé cega, faca amolada

Paula e Bebeto

Volver a los 17

Calix Bento

Peixinhos do mar

Cuitelinho

Canção da América

Caçador de mim

Nos bailes da vida

Tema de Tostão

Fazenda

O cio da terra

Maria Maria

Bis:

Encontros e despedidas

Travessia

