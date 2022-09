As fotos reveladoras de John Lennon e Yoko Ono feitas por um brasileiro

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Em 1969, aos 24 anos, o fotógrafo carioca Luiz Garrido ganhava a vida fazendo trabalhos como freelancer em Paris, quando soube que John Lennon e Yoko Ono se hospedariam no famoso hotel Plaza Athenée em lua de mel. Na esperança de conseguir algumas imagens do casal, ele correu para o lugar a tempo de registrar a chegada de Salvador Dali e a esposa Gala para visitar Lennon e Yoko. Horas depois, Garrido teve a ideia de mandar para o quarto um buquê de flores para Yoko, com um bilhete que dizia: “Se não quiserem posar para as fotos, fiquem com as flores”. Ela gostou da iniciativa e convidou Garrido e o repórter Carlos Freire para subir e entrevistá-los.

Durante o encontro, Garrido caiu nas graças do ex-beatle, que o convidou para acompanhá-lo também no protesto Bed-in for Peace, em Amsterdã, e depois em algumas sessões de gravação do single Give Peace a Chance no estúdio da Apple Corps, na Savile Row, em Londres. Garrido, hoje aos 77 anos, foi o único fotógrafo brasileiro que conseguiu acompanhar Lennon e Yoko e as imagens coloridas foram publicadas na revista Manchete semanas depois. Como ficou muito tempo com o casal, ele também teve tempo de fazer mais de 300 fotos em preto e branco dos bastidores desse encontro, que ficaram guardadas em uma caixa em sua casa por quase 60 anos até serem exibidas em uma exposição virtual em 2020.

Agora, 27 dessas fotografias estão expostas na galeria Samba Arte, no Fashion Mall, no Rio de Janeiro, na mostra John Lennon e Yoko Ono – Honeymoon for Peace. No sábado, 17, às 17h, Garrido fará uma vernissage na galeria e conversará com o público sobre como essas históricas imagens foram feitas. “Yoko era o cérebro político de Lennon. Quando estive com eles em 1969, Yoko ficava batendo à máquina textos políticos que depois eram repetidos por Lennon”, conta Garrido a VEJA. “John era uma pessoa normal”, completa.

As imagens restantes serão reveladas em um livro (ainda sem título e data de lançamento), escrito em parceria com o brasileiro Sérgio Farias – que, a partir das fotografias, descobriu detalhes inéditos sobre a gravação de Give Peace a Chance e da relação de Yoko com o ex-beatle. “John havia acabado de gravar aquele o documentário sobre o álbum Let It Be. São fotos espontâneas que cobrem um importante período da vida do beatle”, diz o biógrafo Sérgio Farias.

Nas imagens expostas na Samba Arte é possível ver cenas cotidianas, como John Lennon bebendo chá ou vendo televisão, de Yoko de pijama servindo chá e comendo um almoço macrobiótico, mas as grandes surpresas estão em detalhes, como em uma cena de Lennon com o manuscrito incompleto de Give Peace a Chance e de um encontro entre John e Ringo Starr. Um deleite para os fãs dos Beatles.

1/6 John Lennon assiste a uma entrevista que ele concedeu para um canal de TV britânico - (Luiz Garrido/Divulgação) 2/6 John Lennon no escritório da Apple Corps, na Savile Row, em Londres - (Luiz Garrido/Divulgação) 3/6 Yoko Ono de pijama servindo chá ao fotógrafo Luiz Garrido, no Hotel Hilton de Amsterdam durante o protesto 'Bed in for Peace' - (Luiz Garrido/Divulgação) 4/6 Yoko Ono almoçando comida macrobiótica no escritório da Apple Corps, em Savile Row, em Londres. No canto direito da mesa estão exemplares de revistas da editora Manchete - (Luiz Garrido/Divulgação) 5/6 John_Lennon rescrevendo a letra de 'Give Peace a Chance', ao lado de Yoko Ono, no escritório da Apple Records, em Savile Row, em Londres - (Luiz Garrido/Divulgação) 6/6 John Lennon e Yoko Ono na cama durante o protesto de 'Bed in for Peace', em Amsterdã - (Luiz Garrido/Divulgação)