As chances de Lady Gaga se apresentar na Praia de Copacabana

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Lady Gaga poderá ser a nova atração de um mega-show na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Segundo o jornal O Globo, a artista teria assinado um contrato com a prefeitura do Rio de Janeiro para apresentação grátis em maio de 2025, no mesmo formato de Madonna.

Segundo o jornal, o contrato está, neste momento, no mesmo estágio em que estaria o de Madonna e também seria feito pela produtora Bonus Track.

A última vez que Lady Gaga esteve no Brasil ocorreu em 2012. Depois disso, ela iria se apresentar no Rock in Rio de 2017, mas cancelou devido a fortes dores na coluna causada por lúpus e fibromialgia.

Durante a campanha eleitoral, Eduardo Paes prometeu show da banda U2 e até de Beyoncé. O U2 afirmou recentemente que não tem nada assinado com a prefeitura do Rio. Sobre Lady Gaga, Paes chegou a postar um gif animado da artista e a fazer menções ao nome dela em suas redes sociais.