Apple Music passa vergonha ao selecionar os 100 ‘melhores’ álbuns do mundo

As listas de melhores e piores que surgem vez ou outra na música existem para serem contestadas. Desconfie, no entanto, quando uma delas afirmar ser definitiva disso ou daquilo. Pois, eis que o serviço de streaming Apple Music divulgou nesta quarta-feira, 22, a lista de 100 melhores álbuns da história (uma baita responsabilidade). Para além de se tratar de uma tarefa no mínimo pretensiosa, a empresa optou por privilegiar álbuns lançados recentemente e com a grande maioria de artistas em língua inglesa. E, pasmem, absolutamente nenhum brasileiro.

Não se trata de bairrismo exigir a presença de artistas nacionais. O Brasil é o berço da revolucionária Bossa Nova, da Tropicália e do Clube da Esquina, além de artistas amplamente aclamados pelo mundo. Mas antes fosse só esse o erro da lista. A escolha dos álbuns é, no mínimo, risível. A plataforma afirmou que a escolha foi feita de maneira independente por “especialistas”, como artistas, compositores, produtores e profissionais da indústria, com Maren Morris, Pharrell Williams, J Balvin, Charli XCX, Mark Hoppus (Blink-182), Honey Dijon e Nia Archives. Em comum, nenhum deles teve a capacidade para entender que o mundo da música vai muito além das canções em inglês. Se fosse uma lista dos melhores álbuns segundo a crítica americana, então seria aceitável. Mas, ao afirmar que se trata dos melhores álbuns do mundo, o ranking logo perde credibilidade sem um Fela Kuti, da Nigéria, ou um Tom Jobim, do Brasil, ou mesmo um tango argentino.

Nenhuma lista é isenta de críticas, mas a da Apple Music foge do razoável. Levá-la a sério é ignorar o que de melhor se produziu na música em outros cantos do mundo, como a criativa produção latino-americana. Também é um erro jogar na mesma panela estilos e décadas tão distintas entre si. Ao misturar tudo o que foi lançado, surgem excrescências como colocar o Led Zeppelin disputando posições com Billie Eilish, dois artistas que não poderiam ser mais diferentes entre si.

O primeiro lugar ficou com o álbum The Miseducation of Lauryn Hill, um disco excelente, mas certamente não “O” melhor de todos os tempos. Thriller, de Michael Jackson, ficou em segundo, e Abbey Road, dos Beatles, em terceiro. Inexplicável, no entanto, é como o disco 1989, de Taylor Swift, ficou na 18ª posição, superando, por exemplo, a obra-prima Kind of Blue, de Miles Davis, que ficou em 25º lugar. Ainda que o critério fosse só álbuns em língua inglesa, deixar de fora artistas como James Brown ou Ray Charles é imperdoável.

Há outros álbuns que não deveriam figurar nem entre os 100 primeiros, como Appetite For Destruction, dos Guns ‘N Roses. O trabalho pode até ter sido um sucesso de vendas quando foi lançado, mas qualquer músico consegue pensar em 100 discos melhores para entrar na lista, como, por exemplo, Van Halen, ausente na seleção. Há ainda álbuns tão recentes, como SOS, de SZA, que ainda nem teve tempo de depuração necessário para ser enquadrado numa lista histórica. Se esses são os critérios de qualidade da Apple Music, o futuro da música será um tanto tedioso.

Confira a seguir a lista:

The Miseducation of Lauryn Hill – Lauryn Hill Thriller – Michael Jackson Abbey Road – The Beatles Purple Rain – Prince & The Revolution Blonde – Frank Ocean Songs in the Key of Life – Stevie Wonder good kid, m.A.A.d city (Deluxe Version) – Kendrick Lamar Back to Black – Amy Winehouse Nevermind – Nirvana Lemonade – Beyoncé Rumours – Fleetwood Mac OK Computer – Radiohead The Blueprint – Jay-Z Highway 61 Revisited – Bob Dylan 21 – Adele Blue – Joni Mitchell What’s Going On – Marvin Gaye 1989 (Taylor’s Version) – Taylor Swift The Chronic – Dr. Dre Pet Sounds – The Beach Boys Revolver – The Beatles Born to Run – Bruce Springsteen Discovery – Daft Punk The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars (2012 Remaster) – David Bowie Kind of Blue – Miles Davis My Beautiful Dark Twisted Fantasy – Kanye West Led Zeppelin II – Led Zeppelin The Dark Side of the Moon – Pink Floyd The Low End Theory – A Tribe Called Quest WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – Billie Eilish Jagged Little Pill (Remastered) – Alanis Morissette Ready to Die (The Remaster) – Notorious B.I.G. Kid A – Radiohead It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back – Public Enemy London Calling – The Clash BEYONCÉ – Beyoncé Enter the Wu-Tang (36 Chambers) [Expanded Edition] – Wu-Tang Clan Tapestry – Carole King Illmatic – Nas I Never Loved a Man the Way I Love You – Aretha Franklin Aquemini – OutKast Control – Janet Jackson Remain in Light – Talking Heads Innervisions – Stevie Wonder Homogenic – Björk Exodus ((2013 Remaster) – Bob Marley & The Wailers Take Care (Deluxe Version) – Drake Paul’s Boutique – Beastie Boys The Joshua Tree – U2 Hounds of Love (2018 Remaster) – Kate Bush Sign O’The Times – Prince Appetite for Destruction – Guns ‘N Roses Exile on Main Street (2010 Remaster) – The Rolling Stones A Love Supreme – John Coltrane ANTI – Rihanna Disintegration (Remastered) – The Cure Voodoo – D’Angelo (What’s The Story) Morning Glory – Oasis AM – Arctic Monkeys The Velvet Underground and Nico (45th Anniversary Edition) – Velvet Underground & Nico Love Deluxe – Sade All Eyez on Me – 2Pac Are You Experienced? – The Jimi Hendrix Experience Baduizm – Erykah Badu 3 Feet High and Rising – De La Soul The Queen Is Dead – The Smiths Dummy – Portishead Is this It – The Strokes Master of Puppets (Remastered) – Metallica Straight Outta Compton – N.W.A Trans-Europe Express – Kraftwerk SOS – SZA Aja – Steely Dan Downward Spiral – Nine Inch Nails Supa Dupa Fly – Missy Eliott Un Verano Sin Ti – Bad Bunny Like A Prayer – Madonna, Goodbye Yellow Brick Road – Elton John Norman F Rockwell! – Lana Del Rey The Marshall Mathers LP – Eminem After the Gold Rush – Neil Young Get Rich or Die Tryin’ – 50 Cent Horses – Patti Smith Doggystyle – Snoop Dogg Golden Hour – Kacey Musgraves My Life – Mary J Blige Blue Lines – Massive Attack I Put a Spell on You – Nina Simone The Fame Monster (Deluxe Edition) – Lady Gaga Back in Black – AC/DC Listen Without Prejudice Vol. 1 – George Michael Flower Boy – Tyler, The Creator A Seat at the Table – Solange Untrue – Burial Confessions – USHER Pure Heroine – Lorde Rage Against The Machine – Rage Against The Machine ASTROWORLD – Travis Scott Hotel California – The Eagles Body Talk – Robyn