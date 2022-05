Após Rock in Rio, Corinne Bailey Rae anuncia três novas datas no Brasil

A cantora Corinne Bailey Rae, que fará show no palco Sunset do Rock in Rio em 8 de setembro, anunciou nesta quinta-feira, 19, outros três shows no Brasil. As apresentações vão ocorrer em 1º de setembro, em Curitiba, 3 de setembro, em Belo Horizonte, e em 5 de setembro, em São Paulo. A cantora britânica trará para o país a sua nova turnê Sunlight / Sunlight!, com um setlist repleto de seus principais hits, como Put Your Records On e Like a Star.

No Rock in Rio, Corinne se apresentará no mesmo dia que Jessie J, Gloria Groove e Duda Beat, também no palco Sunset. Já no palco mundo, se apresentam as bandas Guns N’ Roses, Maneskin, The Offspring e CPM22.

SERVIÇO:

Curitiba:

Ingressos: https://bit.ly/CorinneBaileyRaeCWB

Data: 1º de Setembro de 2022

Abertura: 20h

Show: 21h

Local: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido)

Classificação: 14 Anos

Valores: A partir de R$190

Belo Horizonte

Ingressos: https://bit.ly/CorinneBaileyRaeBH

Data: 03 de Setembro de 2022

Abertura: 20h00

Show: 21h00

Local: Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1046 – Centro)

Classificação: 12 Anos

Valores: A partir de R$140.

São Paulo

Ingressos: https://bit.ly/CorinneBaileyRaeSP

Data: 05 de Setembro de 2022

Abertura: 20h

Show: 21h

Local: Teatro Bradesco (Bourbon Shopping – Rua Palestra Itália, 500 – 3º Piso)

Classificação: 12 Anos

Valores: A partir de R$80.