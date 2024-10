Após incêndio: Patti Smith anuncia show em SP no teatro Cultura Artística

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Reaberto em agosto deste ano, após um incêndio devastador, o Teatro Cultura Artística, em São Paulo anunciou a programação para 2025 com grandes atrações, inclusive um show da cantora Patti Smith. O espaço, antes voltado para a música clássica, terá em sua programação MPB, jazz e teatro. Patti Smith se apresentará em 30 de janeiro de 2025.

Smith virá ao Brasil com o coletivo Soundwalk Collective e a venda de ingressos começam em novembro.

A programação contará em março com o show da cantora Alaíde Costa com José Miguel Wisnik ao piano. Em julho, a big band NYO Jazz será a atração, com direção de Sean Jones e a cantora Luciana Souza, vencedora do Grammy em 2007. A cantora Stacey Kent também foi confirmada em setembro, formando um com trio Jim Tomlinson, Art Hirahara.

Inaugurado em 1950, o incêndio que destruiu o teatro ocorreu em agosto de 2008. As partes mais importantes do teatro, como foyer e o arquivo histórico foram salvas devido a porta-fogos, fechadas por um segurança. A fachada externa, com painel de Di Cavalcanti também se manteve intacta. O teatro foi reformado ao custo de 150 milhões de reais.

