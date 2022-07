Após aneurisma, Joni Mitchell faz primeira apresentação ao vivo em 22 anos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Joni Mitchell, de 78 anos, voltou a se apresentar ao vivo após 22 anos, neste domingo, 24, no festival Newport Folk, em Rhode Island, nos Estados Unidos. Sua última apresentação havia sido em 2002, no Wiltern, em Los Angeles. A artista subiu de surpresa ao palco a convite da cantora Brandi Carlile. Durante a apresentação, Mitchell relembrou momentos da carreira e também tocou guitarra. Ao todo, ela interpretou treze canções, entre elas clássicos como A Case of You e Carey, ambas do álbum Blue (1971), e também o hit Summertime, de George Gershwin. A última vez que Mitchell se apresentou no Newport Folk foi em 1969.

Joni Mitchell estava afastada dos palcos desde que sofreu um aneurisma, em 2005. A cantora atendeu ao pedido de Brandi Carlile, que tem feito shows em homenagem a ela. “Acabei de perceber que Joni é a pessoa menos nervosa aqui em cima”, disse Carlile ao público.

A cantora canadense ganhou notoriedade ao desafiar, há 50 anos, o machismo vigente na música pop e no rock com letras sobre relacionamentos amorosos fracassados, gravidez fora do casamento e da entrega de seu bebê para adoção. Recentemente, ela voltou aos holofotes após ter sido descoberta por cantoras como Taylor Swift, Ellie Goulding e Olivia Rodrigo. Não por acaso, Taylor Swift é frequentemente comparada à artista – não tanto por sua voz, já que o timbre de Mitchell é inimitável, e sim por também falar abertamente em suas letras de sua vida amorosa. Taylor, inclusive, chegou a ser sondada para interpretar Mitchell em uma cinebiografia, mas foi descartada pela própria homenageada.

Recentemente, Mitchell decidiu também retirar todas as suas músicas do Spotify, depois que a plataforma de streaming se recusou a retirar do ar o podcast do comediante Joe Rogan, que divulgava fake news sobre a Covid-19 e contra as vacinas.