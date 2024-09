Após ameaçar não se apresentar, Ludmilla confirma show no Rock in Rio

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os fãs da cantora Ludmilla já podem respirar aliviados. A artista confirmou que irá se apresentar nesta sexta-feira, 13, após ameaçar não subir ao palco Mundo, do Rock in Rio.

A cantora havia previsto um tipo de estrutura para seu show, mas quando foi fazer a passagem de som, horas antes da apresentação, descobriu que parte do cenário havia sido vetado pela produção. Ludmilla não gostou e mandou avisar que não faria o show sem o cenário.

Após conversar com a produção e alguns ajustes feitos pela produção da cantora e do festival, eles entraram em acordo, com algumas alterações feitas em relação à proposta inicial, o show vai acontecer. O show de Ludmilla está previsto para ocorrer às 19h no palco Mundo. Logo depois, às 21h20, se apresenta 21 Savage e na sequência Travis Scott.

“A organização do Rock in Rio informa que o palco foi adaptado para a apresentação de Ludmilla com ajustes para garantir maior segurança. O show está confirmado e, embora algumas alterações tenham sido feitas em relação à proposta inicial da cantora, o festival garante que o público terá uma experiência única”, diz a nota divulgada pelo festival.

