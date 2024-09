Anitta, Xande de Pilares e mais: os indicados ao Grammy Latino 2024

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Na manhã desta terça-feira, 17, a Academia Latina da Gravação anunciou a lista oficial de indicados à 25ª edição do Grammy Latino, que está marcada para o dia 14 de novembro em Miami, nos Estados Unidos. Entre os brasileiros que vão concorrer, se destacam Anitta, Luísa Sonza, Iza, Jão, Gloria Groove, Alok, Tiago Iorc e Xande de Pilares. Este último disputa a principal honraria da noite, álbum do ano, com o disco Xande Canta Caetano. Já Anitta concorre ao título de melhor gravação do ano com Mil Veces.

Confira a lista completa de indicados ao Grammy Latino 2024:

Gravação do Ano

Mil Veces – Anitta

Monaco – Bad Bunny

Una Vida Pasada – Camilo & Carin Leon

Catalina – Cimafunk & Monsieur Periné

Derrumbe – Jorge Drexler

Con Dinero y Sin Dinero – Fonseca & Grupo Niche

Mi Ex Tenía Razón – Karol G

Mambo 23 – Juan Luis Guerra 4.40

Tenochtitlán – Mon Laferte

Igual Que Un Ángel – Kali Uchis & Peso Pluma

Álbum do Ano

Bolero – Ángela Aguilar

Cuatro Camilo – Camilo

Xande Canta Caetano – Xande De Pilares

Mañana Será Bonito (Bichota Season) – Karol G

García – Kany García

Radio Güira – Juan Luis Guerra 4.40

Autopoiética – Mon Laferte

Boca Chueca, Vol. 1 – Carin León

Las Letras Ya No Importan – Residente

Las Mujeres Ya No Lloran – Shakira

Canção do Ano

A Fuego Lento – Daymé Arocena e Vicente García, compositores (Daymé Arocena & Vicente Garcia)

A La Mitad – Julio Reyes Copello e Mariana Vega, compositores (Maura Nava)

Aún Me Sigo Encontrando – Rubén Blades, Gian Marco e Julio Reyes Copello, compositores (Gian Marco & Rubén Blades)

Caracas En El 2000 – Marvin Hawkins Rodriguez, Jerry Di, La Pichu, Danny Ocean e Elena Rose, compositores (Elena Rose, Danny Ocean & Jerry Di)

Derrumbe – Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler)

(Entre Paréntesis) – Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Manuel Lorente Freire, Lenin Yorney Palacios e Shakira, compositores (Shakira & Grupo Frontera)

Mi Ex Tenía Razón – Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Karol G e MAG, compositores (Karol G)

Según Quién – Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luís Miguel Gómez Castaño, Maluma, Lenin Yorney Palacios e Juan Camilo Vargas, compositores (Maluma & Carin León)

Te Lo Agradezco – Rafa Arcaute, Kany García, Carín León e Richi López, compositores (Kany García & Carín León)

313 – Leo Genovese, Residente e Silvia Pérez Cruz, compositores (Residente, Silvia Pérez Cruz & Penélope Cruz)

Artista Revelação

Agris

Kevin Aguilar

Darumas

Nicolle Horbath

Latin Mafia

Cacá Magalhães

Os Garotin

Iñigo Quintero

Sofi Saar

Ela Taubert

Melhor Álbum Pop Vocal

Tofu – Caloncho

.mp3 – Emilia

El Viaje – Luis Fonsi

Hotel Caracas – Mau y Ricky

Orquídeas (AOP) – Kali Uchis

Escrita – Nicole Zignago

Melhor Álbum Pop Vocal Tradicional

Obras Maestras – Diego El Cigala

García – Kany García

Mar Adentro – Juliana

Aún Me Sigo Encontrando – Gian Marco

Almas Paralelas – Laura Pausini

Melhor Canção Pop

A La Mitad – Maura Nava

A Las 3 – Paty Cantú & León Leiden

Ahora – David Bisbal & Carlos Rivera

Amor – Danny Ocean

Dime Quién – Lagos

Feriado – Rawayana

Igual Que Un Ángel – Kali Uchis & Peso Pluma

Melhor Interpretação de Música Eletrônica Latina

La Ceniza – Ale Acosta, Valeria Castro

Drum Machine – Alok & Pickle

Pedju Kunumigwe – Alok, Guarani Nhandewa

Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix) – Bizarrap, Shakira

BAMBOLE – Vikina Featuring Deorro

Melhor Fusão/Interpretação Urbana

Nadie Sabe – Bad Bunny

Corazon Vacio – Maria Becerra

Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58 – Bizarrap Featuring Young Miko

S91 – Karol G

Tranky Funky – Trueno

Melhor Interpretação Reggaeton

Perro Negro – Bad Bunny & Feid

Un Preview – Bad Bunny

Triple S – J Balvin, Jowell, Randy & De La Ghetto

Byak – Alvaro Diaz & Rauw Alejandro

Qlona – Karol G & Peso Pluma

Labios Mordidos – Kali Uchis & Karol G

Melhor Álbum de Música “Urban”

Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana – Bad Bunny

Sol María – Eladio Carrion

Sayonara – Alvaro Diaz

Ferxxocalipsis – Feid

Mañana Será Bonito (Bichota Season) – Karol G

El Último Baile – Trueno

Melhor Canção Rap/Hip Hop

Aprender A Amar – Nathy Peluso

Bendecido – Eladio Carrion

Blam Blam – Vico C & Al2 El Aldeano

La Sabia Escuela – Akapellah, Canserbero & Lil Supa

Telefono Nuevo – Bad Bunny & Luar La L

Thunder y Lightning – Bad Bunny & Eladio Carrion

Melhor Canção “Urban”

Bonita – Daddy Yankee

Columbia – Quevedo

El Cielo – Sky Rompiendo, Feid & Myke Towers

La Falda – Myke Towers

Luna – Feid & Atl Jacob

Qlona – Karol G & Peso Pluma

Melhor Álbum de Rock

El Dorado (En Vivo) – Aterciopelados

Diáspora Live Vol.1 – La Vida Boheme

Herencia Lebón – David Lebón

Alicia En El Metalverso – Mägo De Oz

Mi Mejor Enemigo – Viniloversus

Melhor Canção de Rock

Algo Bueno Tenía Que Tener (Bogotá) – Diamante Eléctrico

Animal Temporal – Viniloversus

Camaleónica – Ali Stone

No Me Preguntes (Live) – Draco Rosa

Qué Más Quieres – The Warning

Melhor Álbum Pop/Rock

Cuando Ella Me Besó Probé A Dios – Bruses

Jet Love – Conociendo Rusia

Jay De La Cueva – Jay De La Cueva

Reflejos De Lo Eterno – Draco Rosa

Adentro – Francisca Valenzuela

Melhor Canção Pop/Rock

Acapulco – Siddhartha & Emmanuel Horvilleur

Afilá – Ali Stone

Blanco y Negro – Lagos & Elena Rose

5 Horas Menos – Conociendo Rusia & Natalia Lafourcade

Diciembre – Los Mesoneros, songwriters (Los Mesoneros)

Melhor Álbum de Música Alternativa

Por Cesárea – Dillom

Híper – Hello Seahorse!

Nica – Nicole Horts

Autopoiética – Mon Laferte

Pandora – Ali Stone

DESCARTABLE – WOS

Melhor Canção Alternativa

Cabecear – J Noa

Déjalo Ir – Francisca Valenzuela

El Día Que Perdí Mi Juventud – Nathy Peluso

Insomnia – Goyo

Lloro – Nicole Horts

Melhor Álbum de Salsa

Yo Deluxe – Christian Alicea

Muevense – Marc Anthony

Siembra: 45° Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022) – Rubén Blades and Roberto Delgado & Orquesta

Joyas Que Bailan – Ronald Borjas

Coexistencia – Luis Figueroa

Melhor Álbum de Cumbia/Vallenato

‘Ta Malo – Silvestre Dangond

De La Uno A La 1000 (Primera Temporada) – Omar Geles

Se Agradece – Los Ángeles Azules

Vallenatos Pa Enamorar – Osmar Pérez & Geño Gamez

La Sociedad De La Cumbia (Big Band Live) – Puerto Candelaria

Melhor Álbum Merengue/Bachata

Radio Güira – Juan Luis Guerra 4.40

Agradecido Live! – Eddy Herrera

Superhéroe Merengue – Magic Juan

Lo Tengo Todo – Oscarito

Llamada Perdida – Prince Royce

Melhor Álbum Tropical Tradicional

Rodando Por El Mundo – José Alberto “El Canario”

Tengo Algo Que Decirte – Luis Fernando Borjas

Voces De Mi Familia – Alex Cuba

Los Mismos Negros – Yelsy Heredia

A Mis Ancestros – Yeisy Rojas

Melhor Álbum Tropical Contemporâneo

Epílogo: La Clave Del Tiempo – Jeremy Bosch

cuatro – Camilo

Tropicalia – Fonseca

Monte Adentro – Gusi

La Fiesta – Ilegales

Melhor Canção Tropical

Baila Y Goza – Renesito Avich & Rafael “Pollo” Brito

Con Dinero Y Sin Dinero – Fonseca & Grupo Niche

Hasta Que Aguante El Cuerpo – Dayhan Díaz & Pupy Santiago

Llorar Bonito – Luis Figueroa

Mambo 23 – Juan Luis Guerra 4.40

Melhor Álbum de Cantor e Compositor

Compita Del Destino – El David Aguilar

Scratch De Versos – El Riqué

Pausa – Leonel García

De Magia Imperfecta – Nicolle Horbath

El Abrazo – Rozalén

Melhor Canção de Cantor e Compositor

Antes Que O Mundo Acabe – Tiago Iorc

Derrumbe – Jorge Drexler

Entonces – Rozalén

García – Kany García

Luz De Cabeza – El David Aguilar

Melhor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Mariachi y Tequila (Deluxe) – Majo Aguilar

Que Llueva Tequila – Pepe Aguilar

Te Llevo En La Sangre – Alejandro Fernández

Romances Eternos – Mariachi Sol de México de José Hernández

Melhor Álbum de Música Banda

Presente – Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Yo Te Extrañaré – Luis Angel “El Flaco”

Diamantes – Chiquis

Melhor Álbum de Música Texana

Imperfecto – El Plan

Siempre Gabriella – Gabriella

Ganas (Deluxe) – Vilax

Melhor Álbum de Música Nortenha

El Comienzo – Grupo Frontera

Modus Operandi – Intocable

LNDT – Los Nietos De Terán

Te Amaré – Pesado

Terca – Sofi Saar

Melhor Álbum de Música Mexicana Contemporânea

Nata Montana – Natanael Cano

Evoluxion – DannyLux

Jugando A Que No Pasa Nada – Grupo Frontera

Boca Chueca, Vol. 1 – Carin León

Trastornado – Michelle Maciel

Génesis – Peso Pluma

Melhor Canção Regional

Aquí Mando Yo – Los Tigres Del Norte

Canción Para Olvidarte – Majo Aguilar

El Amor De Su Vida – Grupo Frontera & Grupo Firme

Por El Contrario – Becky G, Angela Aguilar & Leonardo Aguilar

Tienes Que Ser Tú – La Energía Norteña

Melhor Álbum Instrumental

Impronta – Omar Acosta

Claude Bolling Goes Latin: Suite For Flute And Latin Music Ensemble – Carlomagno Araya, Jose Valentino & The Latin Music Ensemble

Capriccio Latino – Alexis Cárdenas

Encontro Das Águas – Yamandu Costa & Armandinho Macêdo

Tembla – Hamilton De Holanda & C4 Trío

Melhor Álbum de Música Folclórica

Canto Y Rio – Martina Camargo

C4 Suena A Navidad – C4 Trío

Raíz Nunca Me Fuí – Lila Downs, Niña Pastori, Soledad

Paisajes – Ciro Hurtado

Bullerengue Y Tonada – Tonada

Melhor Álbum de Tango

El Cantor De Tangos – Guillermo Fernández & Cristian Zarate

Tangos Cruzados – Franco Luciani & Fabrizio Mocata

¿Y El Fin Del Amor? – Mariana Mazú

Apiazolado – Diego Schissi Quinteto

Ya Está En El Aire – Ullmann Cuarteto

Melhor Álbum de Música Flamenca

Andenes Del Tiempo – Vicente Amigo

Rumberas – Las Migas

Historias De Un Flamenco – Antonio Rey

Melhor Álbum de Jazz Latino/Jazz

Collab – Hamilton De Holanda & Gonzalo Rubalcaba

Searching For A Memory (Busco Tu Recuerdo) – Sammy Figueroa, Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola

My Heart Speaks – Ivan Lins

Pra Você, Ilza – Hermeto Pascoal & Grupo

El Arte Del Bolero, Vol. 2 – Miguel Zenón & Luis Perdomo

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Espanhola)

Necesito De Ti – Jesús Israel

No Yo, Sino Cristo – Majo y Dan

Maverick – Redimi2

Kintsugi – Un Corazón

Tu Iglesia – Marcos Witt

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

Ele É Jesus: Ao Vivo – Bruna Karla

Deixa Vir – Vol II (Ao Vivo) – Thalles Roberto

In Concert (Ao Vivo) – Rosa de Saron

Vida (Ao Vivo) – Eli Soares

Temporal – Vocal Livre

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

Afrodhit – Iza

Super – Jão

Amaríssima – Melly

Os Garotin De São Gonçalo – Os Garotin

Escândalo Íntimo – Luísa Sonza

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

Erasmo Esteves – Erasmo Carlos

No Rastro de Catarina – Cátia de França

Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua – Ana Frango Elétrico

Ontem Eu Tinha Certeza (Hoje Eu Tenho Mais) – Jovem Dionisio

Lagum Ao Vivo – Lagum

Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

Joga Pra Lua – Anitta, Dennis & Pedro Sampaio

Cachimbo da Paz 2 – Gabriel O Pensador, Lulu Santos & Xamã

Da Braba – Gloria Groove, Ludmilla & Mc Gw

Carta Aberta – MC Cabelinho

Fé nas Maluca – MC Carol & Iza

La Noche – Yago Oproprio Featuring Patricio Sid

Melhor Álbum de Samba/Pagode

Alcione 50 Anos (Ao Vivo) – Alcione

Xande Canta Caetano – Xande De Pilares

Iboru – Marcelo D2

Tardezinha Pela Vida Inteira (Ao Vivo) – Thiaguinho

Subúrbio (Ao Vivo) – Tiee

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira

D Ao Vivo Maceió – Djavan

Se o Meu Peito Fosse o Mundo – Jota.Pê

Portas (Ao Vivo) – Marisa Monte

Outros Cantos – Milton Nascimento, Chitãozinho & Xororó

No Tempo da Intolerância – Elza Soares

Melhor Álbum de Música Sertaneja

Boiadeira Internacional (Ao Vivo) – Ana Castela

Paraíso Particular (Ao Vivo) – Gusttavo Lima

Cintilante (Ao Vivo) – Simone Mendes

Raiz Goiânia (Ao Vivo) – Lauana Prado

Luan City 2.0 (Ao Vivo) – Luan Santana

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

Mariana e Mestrinho – Mariana Aydar & Mestrinho

Aguidavi do Jêje – Aguidavi Do Jêje & Luizinho Do Jêje

De Norte a Sul – João Gomes

Night Clube Forró Latino ( Volume I ) – Marcelo Jeneci

Faróis do Sertão – Gabriel Sater

Melhor Canção em Língua Portuguesa

Alinhamento Milenar – Jão

Ata-me – Alaíde Costa

Chico – Luísa Sonza

Esperança – Criolo, Dino D’Santiago & Amaro Freitas

Ouro Marrom – Jota.Pê

Melhor Álbum Infantil Latino

Navidad de Norte a Sur: Cantoalegre Big Band (En vivo) – Cantoalegre & Orquesta La Pascasia

Cantemos Juntos – Claraluna

¡A Cantar! – Danilo & Chapis

Dun Dun Dara – Payasitas Nifu Nifa

Todos Podemos Cantar 2024 – Todos Podemos Cantar

Melhor Álbum de Música Clássica

Aire, Aire… No Puedo Respirar – Nueva Filarmonía

Credo For Orchestra, Choir And Five Soloists – Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela; Simón Bolívar National Choir

Fandango – Los Angeles Philharmonic

Fantasies of Buenos Aires – Lincoln Trio, Daniel Binelli & Ted Viviani

The Latin Rites – Adda Simfònica Alicante

Melhor Obra/Composição Clássica Contemporânea

Caribbean Berceuse – Paquito D’Rivera, compositor, e Eugene Migliaro Corporon, condutor

Concerto for Electric Bass and Orchestra: Live at Adrienne Arsht Center Miami – Rodner Padilla, compositor, e Eduardo Marturet, condutor

Fandango – Arturo Márquez, compositor

La Minerva: III. Himno A La Mujer – Juan Pablo Contreras, compositor

Meditation No.1 – Julien Labro, compositor

Sueño Austral – Daniel Freiberg, compositor

Melhor Arranjo

Sueño Austral – Daniel Freiberg

Night In Tunisia – Hilario Durán

Fuego De Noche, Nieve De Día – Julio Reyes Copello

Linha de Passe – Nailor Proveta

Rapsodia Aérea – Andrés Soto

Melhor Projeto Gráfico de Um Álbum

En Vivo: 100 Años de Azúcar – Celia Cruz

Figurantes – Vetusta Morla

Karma – Diana Burco

Realismo Mágico – Carlos Sadness

Tekoá – Jair Oliveira

Compositor do Ano

Edgar Barrera

Yoel Henríquez

Manuel Lorente Freire

Horacio Palencia

Pablo Preciado

Melhor Engenharia de Gravação de Álbum

Analu – Analu Sampaio

Era Uma Vez – Mobi Colombo

Os Garotin De São Gonçalo – Os Garotin

Quem É Ela? – Mariana Nolasco

Se o Meu Peito Fosse o Mundo – Jota.Pê

Produtor do Ano

Edgar Barrera

Eduardo Cabra

Nico Cotton

Juan Luis Guerra & Janina Rosado

Julio Reyes Copello

Melhor Vídeo Musical CurtO

Ale Ale (Official Video) – Marc Anthony

Baticano – Bad Bunny

Oliveira Dos Cen Anos – C. Tangana

Sálvanos – Leonel García

Glock – Mau Y Ricky

313 – Residente, Penélope Cruz & Silvia Pérez Cruz

Melhor Video Musical Longo

Beautiful Humans Vol 1. Documental – Alemor

Meu Karma – Jovem Mk

Hotel Caracas – Mau Y Ricky

Grasa (Album Long Form) – Nathy Peluso