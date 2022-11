Anitta volta às origens e lança EP só com músicas em português

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Três das sete faixas do novo EP de Anitta, intitulado À Procura da Anitta Perfeita, programado para chegar aos serviços de streaming na noite desta quarta-feira, 30, foram divulgadas antes da hora na Apple Music. As músicas Mel (com Wesley Safadão), Ai Papai (com Mc Danny e Hitmaker) e Avisa Lá (com Rebecca, Lexa & Pocah) marcam um retorno da artista as suas raízes e as três canções passeiam pelo forró, arrocha e funk, numa mistura para lá de brasileira. As outras músicas que deverão ser lançada são Macetar, Ela Não Vale Nada (com Maiara & Maraísa), Biquíni Vermelhinho (com Costa Gold e Rafinha RSQ) e Vem Galopar.

A cantora, no entanto, não gostou nada do lançamento antecipado. Minutos depois das músicas vazarem na Apple Music, Anitta foi ao Twitter reclamar. “Meus fãs amados, o EP era uma surpresa para vocês. Sairia oficialmente hoje às 21h. Peço desculpas publicamente às outras plataformas que perderam a exclusividade do lançamento surpresa nessas faixas”, escreveu.

No Twitter, Anitta celebrou ainda o destaque que ganhou na revista Forbes como uma das pessoas mais influentes antes dos 30 anos. O ano de 2022, aliás, tem sido bastante prolífico em prêmios. Ela foi indicada ao Grammy, cuja premiação acontece no ano que vem. Ela ganhou também como vídeo do ano por Girl From Rio no Latin American Music Awards, melhor video latino no VMA da MTV americana, e melhor artista latina no EMA da MTV europeia.

Meus fãs amados, o EP era uma surpresa pra vocês. Sairia oficialmente hoje as 21h. Peço desculpas publicamente às outras plataformas que perderam a exclusividade do lançamento surpresa nessas faixas. Mas W é W e infelizmente não dá pra contar que tudo vá acontecer como planejado. pic.twitter.com/xgmmOAWiew — Anitta (@Anitta) November 30, 2022

Wow … what an year 🙏🏾 pic.twitter.com/dh4gZvRxrE — Anitta (@Anitta) November 30, 2022

