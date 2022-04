Anitta no além: cantora volta ao funk em parceria póstuma

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira desse blog, para o bem ou para o mal

A cantora Anitta anunciou nesta quinta-feira, 7, que o álbum Versions of Me, com lançamento marcado para 12 de abril, terá uma parceria póstuma com o funkeiro Mc Catra, morto em 2018. “Antes de morrer, ele deixou vocais gravados com o meu parceiro Papatinho e decidimos trabalhar nessa faixa. Convidamos a maior voz do funk da nossa geração, Kevin O Chris, para se juntar a nós”, explicou no Twitter.

A cantora não revelou o nome da faixa, mas informou aos seguidores que a arrecadação com a música será revertida para a família de Catra, a quem ela descreve como o “rei do funk” em uma sequência de tweets em inglês. “Vocês terão o prazer de ouvir a voz icônica dele em uma faixa nova. Decidi que essa será a única música em português do álbum”, declarou ela. “Catra faleceu e deixou todos nós que trabalhamos com funk nos sentindo órfãos, como se tivéssemos perdido parte da história do nosso ritmo, que já sofreu tantos preconceitos”, completou.

Com a carreira internacional em ascensão, e um álbum prestes a sair do forno, Anitta tem usado as redes para buscar engajamento. O anúncio faz parte de uma estratégia para preparar o terreno para a estreia: a cada 10 mil pré-salvamentos feitos nas plataformas de streaming, ela adianta para os fãs um novo detalhe sobre o álbum.

Única em português do disco, a música com Mc Catra é um retorno às raízes da artista, que foi apresentada ao mundo como Mc Anitta, despontando no funk. Depois do sucesso no ritmo carioca, a cantora mergulhou nas tendências do momento, indo do pop ao reggaeton para se consolidar na indústria. O esforço deu resultado: ela se tornou, recentemente, a primeira brasileira a liderar a playlist global do Spotify, e a única a chegar ao segundo lugar da Billboard.