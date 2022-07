Após bolsonarista matar petista, Anitta declara voto em Lula: ‘O preço’

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Após a cantora Anitta afirmar que desejava uma terceira via para as eleições presidenciais, atualmente dividida entre Luis Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), ela desceu do muro. Em razão do assassinato a tiros de um apoiador do petista por um bolsonarista em Foz de iguaçu (PR), no final de semana, a artista declarou voto em Lula. Nesta segunda-feira, 11, a funkeira desabafou nas redes sociais e provocou os apoiadores do atual presidente do Brasil. “A postura extremamente agressiva e antidemocrática dessa gente não me deixa outra opção. É Lulalá!”, disparou a artista em seu perfil no Twitter.

Sem citar nomes, Anitta falou a respeito da morte de Marcelo Aloizio de Arruda, guarda civil municipal que foi alvejado com tiros por comemorar seus 50 anos com uma festa temática do Partido dos Trabalhadores. Apoiador de Bolsonaro, o agente penitenciário Jorge Jose da Rocha Guaranho atirou contra Arruda e também foi atingido com balas, mas sobreviveu e está internado em estado grave.

“Se não houvesse uma morte envolvida neste caso do apoiador de Lula que foi atacado por um bolsonarista, eu diria que a burrice dessas pessoas chega a ser engraçada. Mas não. É apavorante. Pois muito que bem. Eu havia falado aqui nas redes que não apoiaria Lula nas eleições por querer algo novo e diferente para que o Brasil experimentasse um meio-termo entre os ideais da população dos dois lados e realmente pudesse tentar algo diferente do que já tivemos no passado. Mas a postura extremamente agressiva e antidemocrática dessa gente não me deixa outra opção. É Lulalá!”, escancarou a cantora.

“Seus burros, agressores, autoritários e violentos. Quem paguem o preço de ter a pessoa que vocês mais odeiam no comando novamente só pela burrice e falta de caráter de querer resolver as coisas na violência e na intolerância”, completou Anitta.

Em seguida, a carioca avisou que vai ajudar na campanha de Lula. “Não sou petista e nunca fui. Mas este ano estou com Lula e quem quiser minha ajuda pra fazer ele bombar aqui na internet, Tik Tok, Twitter, Instagram, é só me pedir que estando ao meu alcance e não sendo contra lei eleitoral eu farei!”, escreveu ela. No Twitter, o político respondeu a cantora: “Vamos juntos envolver o Brasil!”, escreveu Lula, em referência ao hit Envolver, de Anitta.

