Além de ‘Waka Waka’: relembre as melhores músicas da Copa do Mundo

Enquanto as ruas são pintadas de verde, amarelo e azul, e o clima de Copa do Mundo se estabelece de vez entre os brasileiros, músicas oficiais e não oficiais que marcaram gerações voltam a ser entoadas para coroar o clima de celebração – e de esperança pelo hexa. Nessa segunda-feira, 28, com a bola rolando no segundo jogo do Brasil na Copa de 2022, vale relembrar algumas das melhores canções temáticas feitas para a festa:

É uma partida de Futebol – Skank (1996)

Parte do álbum O Samba Poconé, lançado em 1996 pela banda Skank, a música se tornou um hino de futebol no Brasil ao refletir toda a paixão dos amantes do esporte. Apesar de não ter sido gravada para uma Copa do Mundo, a canção ganhou tanto o coração dos brasileiros que é relembrada com furor sempre que o evento acontece. Afinal, “quem não sonhou em ser um jogador de futebol?”

La Copa de la Vida (The Cup of Life) – Ricky Martin

O tema do Mundial disputado na França em 1998 foi cantado pelo ex-Menudo Ricky Martin, em versões tanto em inglês quanto em espanhol. A música foi um sucesso de vendas e de crítica e, quando apresentou a faixa no Grammy de 1999, Martin foi ovacionado pelo público.

Waka Waka (This Times For Africa) – Shakira

Na inconfundível voz de Shakira, Waka Waka pode ser considerada a melhor música oficial já feita para uma Copa de Mundo. Lançada na edição de 2010, que aconteceu na África do Sul, a faixa memorável tem parceria com a banda sul-africana Freshlyground e foi alvo de polêmica: o refrão vem da música de 1986 Zangalewa, da banda camaronesa Golden Sounds. Os artistas foram creditados na música somente após ameaçar entrar na Justiça para receber os devidos direitos autorais.

We Are One (Ole Ola) – Pitbull, Jennifer Lopez e Claudia Leitte

Música oficial da Copa de 2014, sediada no Brasil, We Are One prega a união dos povos e é interpretada pelo rapper Pitbull com participação das cantoras Jennifer Lopez e Claudia Leitte. Antes de apresentar a faixa na abertura da Copa em São Paulo, o trio cantou na premiação americana Billboard Music Awards – o que conferiu a Claudia o status de primeira brasileira a cantar no evento.

País do Futebol – MC Guimê e Emicida



Se We Are One recebeu algumas críticas por não refletir a diversidade musical do Brasil, País do Futebol conquistou o público brasileiro, sobretudo os mais jovens. Cantada por MC Guimê, representante do chamado funk ostentação, e pelo rapper Emicida, a música ganhou um videoclipe que homenageia os garotos amantes de futebol moradores das favelas brasileiras e tem a participação de Neymar. Em 2014, virou tema de abertura da novela da Globo Geração Brasil.