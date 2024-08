Agora vai? As reais chances do Oasis retornar em show comemorativo

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A eterna e folclórica briga dos irmãos Liam e Noel Gallagher parece ter encontrado uma trégua. Os dois publicaram em suas contas no Instagram – e também na conta oficial do Oasis – um enigmático post com a data 27/08/24, às 8h. Os fãs especulam que neste dia eles irão anunciar o retorno da banda para um show comemorativa do disco Definitely Maybe, que completou 30 anos.

Segundo uma reportagem do The London Times, os irmãos teriam acertado as diferenças e marcado shows para Manchester e Londres em 2025. Na capital inglesa, deverão ocorrer dez apresentações no estádio de Wembley. A última vez que os dois se apresentaram juntos foi em agosto de 2009.

Há anos os fãs pedem pelo retorno da banda que sempre respondeu negativamente. Agora, no entanto, os indícios apontam que sim, a banda voltará aos palcos em breve. Liam, por exemplo, postou no X que “nunca gostou da palavra ‘ex'”.

Se por um lado há esperança, convém não se fiar muito nisso, já que tudo pode acontecer, inclusive nada. Postagens como essas podem indicar também relançamentos de álbuns ou vídeos de arquivos. Liam também está em turnê solo, comemorativa dos 30 anos de Definitely Maybe e uma nova reedição está prevista para ser lançada no dia 30 de agosto.

