Acompanhado da família, Gilberto Gil faz show emotivo no Rock in Rio

Com uma apresentação ensanduichada entre dois shows com forte apelo entre os jovens, Demi Lovato e Justin Bieber, o cantor Gilberto Gil fez o show de encerramento do palco Sunset para uma plateia esvaziada neste domingo, 4, no Rock in Rio. Uma pena, pois se tratou de uma das melhores apresentações até o momento. Veterano de festivais, o músico se apresentou na primeira edição do Rock in Rio, em 1985, tendo na bateria o filho José Gil, que morreu em um acidente automobilístico em 1991. José, aliás, foi homenageado por Preta Gil, que cantou com o pai Andar com Fé e usava uma camisa com a foto do irmão.

Gilberto Gil trouxe para o Rock in Rio uma versão reduzida da sua turnê comemorativa de 80 anos, que reúne no palco filhos, netos e noras para tocarem juntos. Embora nem todos estivessem presentes, boa parte deles estava no palco. O destaque mais emocionante foi a participação da neta, Flor Gil, de 13 anos, filha de Bela (que não estava presente). A garota cantou com o avô a música Garota de Ipanema em português e em inglês. Flor se emocionou bastante e chorou no ombro do avô por duas vezes, mas conseguiu cantar afinadíssima.

O restante da banda era formada por Bem, na guitarra, Nara, nos vocais, e José, na bateria. O neto João tocou guitarra e baixo. A nora Mariá Pinkusfeld e as filhas Maria e Nara fizeram os backing vocals. O repertório enxuto de 1h de duração contou com clássicos como Drão, Andar Com Fé, Expresso 2222, Aquele Abraço, entre outros. Gil fez, enfim, uma daquelas apresentações para aquecer o coração, mesmo na noite fria e chuvosa que atingiu o Rio de Janeiro.

Flor, neta de Gilberto Gil, se emociona ao cantar Garota de Ipanema no Rock in Rio #GilbertoGil #RockInRio #RockinRio2022 pic.twitter.com/WM4qjwzN2a — Felipe B. Cruz (@felipebcruz) September 5, 2022