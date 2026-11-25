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Lançado em 1977, ‘Animals’ marcou o início das brigas que racharam o Pink Floyd e imortalizou o famoso porco voador em Londres. Às vésperas de completar cinquenta anos, o cultuado disco ganha relançamento com faixas inéditas e resgata as tensões criativas entre Roger Waters e David Gilmour.

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O Pink Floyd lançou na primeira metade dos anos 70 a sequência de três discos seminais da banda: Meddle (1971), The Dark Side of the Moon (1973) e Wish You Were Here (1975). O grupo inglês ainda emplacou depois disso outros sucessos, como o álbum duplo The Wall (1979), mas jamais conseguiu igualar o nível do que havia produzido no auge de sua criatividade. O fim do apogeu artístico coincidiu com a deflagração de uma guerra aberta entre os dois líderes, o baixista Roger Waters e o guitarrista David Gilmour.

Esse divórcio começou a ficar claro durante as gravações de Animals no final da década de 70 e culminou na dissolução da banda em 1983 (ela seria reativada quatro anos depois, mas já sem Waters, que tentou impedir na Justiça os ex-companheiros de usarem o nome Pink Floyd). Lançado em 1977, Animals ficou famoso também pela capa, com a foto de um porco inflável sobrevoando as chaminés de uma fábrica, a Battersea Power Station, em Londres.

Entrou para a história a confusão provocada durante a produção da imagem, quando um cabo de aço se soltou e o balão suíno acabou sendo levado pelo vento, bagunçando o tráfego aéreo da capital inglesa. Reza a lenda que o piloto de um avião fazendo o trabalho de aproximação do aeroporto de Heathrow avistou o porco no caminho, mas teria ficado com medo de reportar à torre de controle a aparição com medo de que achassem que estava bêbado. O bicho acabou aterrissando por vontade própria e foi resgatado por um fazendeiro.

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Confusões sobre a capa à parte, vale lembrar o quanto o disco é irregular. Tem alguns grandes momentos, com alguns dos mais belos solos da carreira de Gilmour, mas se tornou apreciado de forma unânime apenas entre os fãs mais ardorosos. Os cinquenta anos da obra vão ser comemorados com o relançamento do LP em janeiro, com músicas inéditas e a gravação de um show da época. Uma parte desse pacote já está disponível no Spotify.

Até a gravação de Animals, havia um pouco mais de equilíbrio entre as contribuições dos quatro integrantes da banda. O disco de 1977 marcou o início do período em que Waters passou a se impor sobre o restante da banda. Foi dele a ideia de criar faixas inspiradas no livro A revolução dos bichos, de George Orwell, no qual a sociedade animal funciona como uma sátira ao totalitarismo da União Soviética no período de Stálin.

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As letras ácidas escritas por Waters dão o tom do disco, com versos como “submisso e obediente você segue o líder, descendo os corredores em direção ao vale do aço” ou “Quem nasceu numa casa cheia de dor? Quem foi educado a não cuspir no ventilador? “. Alguns críticos enxergaram nessa virulência uma tentativa de resposta de um dinossauro do rock progressivo à agressividade do movimento punk, que tomava as ruas naquela época.

O Floyd, aliás, devido ao sucesso comercial que o colocava no topo do establishment da indústria musical, era um dos alvos prediletos dessa turma. O modismo dos cabelos espetados e narizes traspassados por alfinetes ficou para trás. Para quem acreditava na extinção dos dinossauros progressivos, relançamentos como o dos 50 anos de Animals mostram que eles continuam a caminhar sobre a Terra.