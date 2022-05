‘A Última Sessão de Música’: Milton Nascimento anuncia turnê de despedida

O cantor Milton Nascimento anunciou oficialmente neste domingo, 15, a turnê A Última Sessão de Música, que marcará sua despedida dos palcos, aos 80 anos, a princípio com 17 shows, que passarão pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, além de apresentações na Itália, Inglaterra, Portugal e os Estados Unidos.

O anúncio foi feito por meio do site aultimasessaodemusica.com em um emotivo vídeo de quatro minutos onde ele relembra da carreira e dos amigos que fez no Brasil e no exterior. “A música ampliou meus horizontes. Em seis décadas, ela me levou aos quatro cantos do mundo”, diz ele no vídeo. “A outra coisa que a música me proporcionou nesses anos de estrada foram as grandes amizades. Costumo dizer que sem as amizades a minha vida jamais teria sido o que é – e nem a minha carreira”, completa.

O primeiro show da turnê vai ocorrer na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, em 11 de junho, restrita para 400 pessoas, entre elas amigos e os fãs que adquirirem o NFT Ticket Pass. O NFT contará com uma gravura digital colecionável, feita por Milton Nascimento em sua infância e que o acompanhou durante toda a vida adulta, mostrando a Serra de Três pontas, em Minas Gerais, com seus trenzinhos e o sol característicos. desenho deu origem à capa do álbum Geraes (1976). O show final de despedida está previsto para o dia 13 de novembro, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.