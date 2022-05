A tragédia do roqueiro que acaba de perder mais um filho

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A perda de um filho é comumente relatada como a pior das dores, e o roqueiro Nick Cave está enfrentando essa situação pela segunda vez. Nessa segunda-feira, 9, o cantor anunciou que seu primogênito, Jethro Lazenby, morreu aos 31 anos. “Ficaríamos muito gratos de ter um pouco de privacidade familiar nesse momento”, escreveu em um comunicado ao jornal The Independent, sem revelar a causa da morte.

Fruto de um relacionamento de Cave com a modelo Beau Lazenby, Jethro nasceu na Austrália e só conheceu o pai aos 8 anos de idade. Já mais velho, se mudou par ao Reino Unido, onde começou a modelar, e logo se envolveu com a atuação, com papéis nos filmes Corroboree, de 2007, e My Little Princess, de 2011. Nos últimos anos, o filho de Cave acabou envolvido em confusões com a Justiça: foi preso em 2018 por agredir a namorada e, de novo, no mês passado, por atacar a mãe – foi quando seu representante, Sean Ghattas, revelou um diagnóstico de esquizofrenia.

A morte de Jethro não é a primeira tragédia a se abater sobre o cantor. Há cerca de sete anos, outro filho de Cave, Arthur, morreu ao cair em um penhasco em Brighton, com apenas 15 anos de idade. O impacto da morte do garoto foi explorado no documentário One More Time With Feeling, que disseca a produção do álbum Skeleton Tree.

Além de Arthur e Jethro, Cave é pai de de Luke, 30 anos, fruto de um relacionamento com a brasileira Viviane Carneiro, e Earl, 21, do casamento com Susie Bick.