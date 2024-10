A tocante homenagem de Bruno Mars a Marília Mendonça em Brasília

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor Bruno Mars, em turnê pelo Brasil desde 4 de outubro, tem feito homenagens aos artistas brasileiros em seus shows. Em São Paulo, ele tocou a música Cheia de Manias, do Raça Negra. No Rio de Janeiro, tocou Evidências, de Chitãozinho & Xororó. Neste final de semana, em um show em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, foi a vez do artista americano homenagear a cantora Marília Mendonça, morta em 2021, em um acidente de avião, com a música Infiel.

A faixa foi tocada pelo tecladista John Fossitt, enquanto tuítes da Marília Mendonça sobre Bruno Mars apareciam no telão. Marília nunca escondeu que sempre admirou o cantor. No telão apareceram os tuítes “Meu show hoje é no mesmo complexo que eu fui no show do Bruno Mars pela primeira vez” e “Nenhum vídeo no meu celular, nenhuma foto, mas um monte de lembranças lindas na memória, que nunca serão apagadas #BrunoMars”, de 2019 e 2017, respectivamente.

Mais homenagens ainda devem vir por aí. Bruno Mars se apresenta no dia 31 de outubro e 1 de novembro, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, e no dia 5 de novembro, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

🥺 PARA SEMPRE, MARÍLIA! John Fossitt, o tecladista de Bruno Mars surpreendeu o Brasil mais uma vez, ele tocou 'Infiel' de Marília, enquanto passava imagens da cantora no telão. — Marília sempre foi muito fã do Bruno Mars, e com certeza ela estaria radiante com esses 15 shows… pic.twitter.com/0NW6eLXbMq — 🇧🇷BRASIL Bruno Mars (@brbrunomars) October 27, 2024

