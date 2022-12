A tecnologia criada pelo Coldplay que inspirou show de luzes no The Town

Os organizadores do novo festival paulista The Town, criado pelos donos do Rock in Rio, anunciou nesta quinta-feira, 15, que distribuirá 100.000 pulseiras de led para o público no primeiro dia do evento. O objeto é criar uma experiência semelhante àquela realizada pela banda Coldplay em seus shows, inclusive no Rock in Rio deste ano. As pulseiras são controladas remotamente para acender e mudar de cor conforme as músicas tocadas. O festival ocorrerá nos dias 2, 3, 7 9 e 10 de setembro de 2023, no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul, em São Paulo. Por enquanto, o espetáculo de luzes está programado para ser realizado apenas no dia 2.

As pulseiras serão sincronizadas com um novo espetáculo de luz, música e fogos de artifício, semelhante ao que já ocorre no Rock in Rio ao final de cada dia de festival. A ideia, segundo os organizadores, é criar um “momento mágico” para o público que vai ocorrer no intervalo do segundo para o terceiro show do Palco Skyline e deverá ter duração de dez minutos. Todas as luzes do Autódromo serão apagadas, apenas os palcos ficarão acesos. O cantor Ney Matogrosso será a atração convidada para comandar o momento. As pulseiras terão a mesma tecnologia daquelas criadas pelo Coldplay e feitas de plástico a partir de plantas que podem ser recicladas após o uso.

Segundo o diretor artístico Zé Ricardo, responsável pela cerimônia, o jogo de luzes ajudará a criar momentos que irão gerar memórias nos participantes. “Estamos trabalhando com a ativação simultânea de 1.000 m2 de led, correspondente a soma de todos os telões dos palcos, e 6.300 spots de luz que iluminam os palcos e a plateia, sincronizados com a batida da música que o Ney Matogrosso apresentará, além de total sincronização com os fogos de artifício. A cereja do bolo será adicionada com as 100.000 pulseiras distribuídas por toda a plateia e que nos ajudará a criar uma estrutura cinematográfica que impactará o público no primeiro dia de festival. Quem estiver conosco, terá uma noite que jamais esquecerão”, explicou.