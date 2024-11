A sutil mudança de repertório de Bruce Springsteen após vitória de Trump

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor Bruce Springsteen, de 74 anos, não escondeu seu apoio à candidata Kamala Harris durante a campanha presidencial dos Estados Unidos, vencida por Donald Trump. No primeiro show após o anúncio da derrota de Kamala, o músico fez uma sutil mudança no repertório com canções com letras emblemáticas. O artista, cujas letras evidenciam seu patriotismo e defendem a classe trabalhadora americana, sempre foi visto como um compositor saído das massas que entende as demandas do povão.

O enfático apoio a Kamala foi demonstrado em um vídeo de três minutos pedindo votos para ela. Ele também chegou a chamar Trump de “tirano” em um comício em Atlanta, mas nesta quarta-feira, 6, sua reação foi mais sutil. Ele abriu a apresentação dizendo que a música tocaria era uma “oração de luta pelo meu país”, e cantou Long Walk Home, canção raramente escolhida para abrir os shows. Na letra ele canta: “Vai ser uma longa caminhada para casa / Ei, querida, não espere acordada por mim / Vai ser uma longa caminhada para casa / Uma longa caminhada para casa”.

Na sequência, Springsteen cantou Land of Hope and Dreams, outra faixa patriótica, cuja letra também pode ser interpretada a partir do prisma desta eleição. ” Você precisará de uma boa companhia / Para esta parte da viagem / Deixe suas tristezas para trás / Que este dia seja o último / Amanhã haverá sol /E toda essa escuridão terá passado”.

