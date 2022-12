A síndrome rara que tirou Celine Dion dos palcos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Celine Dion revelou ter sido diagnosticada com um raro distúrbio neurológico chamado síndrome da pessoa rígida (SPR), que afeta sua mobilidade assim como sua habilidade de cantar. A doença incurável atinge uma em um milhão de pessoas e fez a canadense de 54 anos adiar datas de sua turnê pela Europa nos próximos meses. “Venho lidando com problemas de saúde há muito tempo, e tem sido difícil enfrentar estes desafios e falar sobre tudo o que tenho passado. Me dói dizer que vou vencer. Estou pronta para reiniciar minha turnê na Europa em fevereiro”, diz ela na legenda do vídeo publicado nesta quinta-feira, 8, em seu Instagram.

“Enquanto ainda estamos aprendendo sobre essa condição rara, agora sabemos que é isso que está causando todos os espasmos que tenho tido. Infelizmente, esses espasmos afetam todos os aspectos da minha vida diária, às vezes causando dificuldades ao caminhar e não me permitindo usar minhas cordas vocais para cantar como estou acostumada”, desabafou a intérprete da clássica My Heart Will Go On.

A síndrome da pessoa rígida afeta diretamente o sistema nervoso, especificamente o cérebro e a medula espinhal. Os sintomas podem incluir rigidez muscular extrema e espasmos dolorosos no tronco e nos membros, prejudicando gravemente a mobilidade, e possibilitando fraturas no osso. A doença é tratável, mas incurável.