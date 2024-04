A reação violenta de Kanye West contra suposto abusador de sua esposa

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O rapper americano Kanye West está sendo investigado pela polícia de Los Angeles por suspeita de agredir fisicamente um homem que supostamente teria abusado sexualmente de sua esposa, Bianca Censori, também em Los Angeles, segundo uma reportagem publicada pelo site TMZ.

A equipe do rapper divulgou um comunicado dizendo que Bianca foi, de fato, agredida fisicamente, em vez de apenas “agarrada”, como divulgado anteriormente. “Ele (agressor) colocou as mãos por baixo do vestido dela, diretamente em seu corpo, agarrou sua cintura, girou-a e então soprou-lhe beijos. Ela foi espancada e abusada sexualmente”, diz o comunicado.

Kanye teria dado um soco no rosto do homem na noite de terça-feira, 16. Na sequência, West e Bianca teriam deixado o local. O suposto abusador não precisou de cuidados médicos.

